南韓獨檢組指控：尹錫悅試圖挑釁北韓「誘發衝突」 以合理化戒嚴
根據南韓國內媒體15日報導，南韓獨立檢察組（獨檢組）指控，前總統尹錫悅為了替宣布戒嚴建立正當性，曾試圖挑釁鄰國北韓，企圖引誘平壤方面採取軍事行動。
獨立檢察官趙垠奭在向媒體說明時表示，尹錫悅與其軍方指揮官曾試圖誘使北韓對南韓發動武裝挑釁，但該計畫最終失敗，因為北韓並未訴諸軍事力量。
趙垠奭與其團隊在歷時6個月的調查後，已依叛亂罪起訴包括尹錫悅與5名內閣成員在內的24人。尹錫悅在今年4月遭解除職務後，已被正式以叛亂罪起訴，該罪名的最高刑罰為死刑。
本月稍早，南韓總統李在明在尹錫悅宣布短暫戒嚴令滿1週年的場合曾表示，北韓向南韓施放垃圾氣球的行為，可能是由首爾的行動所引發的，但他當時並未進一步說明。李在明同時也誓言，將對這起失敗戒嚴令背後的相關人士「嚴格究責」，相關調查與審判目前仍在進行中。
今年7月，《路透社》曾報導，獨檢組已試圖拘留1名軍方無人機部隊負責人，原因是尹錫悅被指控曾下令對北韓進行秘密無人機行動，企圖升高2國之間的緊張局勢。
趙垠奭也指出，尹錫悅在2023年10月曾主導1項計畫，意圖中止南韓國會的職權，並以緊急立法機構取而代之。
南韓媒體《韓聯社》報導則稱，尹錫悅還曾試圖將其所屬執政黨在2024年4月國會大選中的敗選結果，描繪成由反國家勢力主導的選舉舞弊。2024年選舉結果顯示，當時由李在明領導的在野黨「共同民主黨」成功維持其在國會的多數席次。
與此同時，獨檢組也已對前國務總理韓悳洙求處15年有期徒刑。其他高階官員，包括尹錫悅的國防部長，以及前國家情報院（National Intelligence Service）院長，也因涉入推動軍事統治的企圖而遭到逮捕。
報導補充，去年12月3日，尹錫悅在深夜突然發表談話，宣布實施戒嚴，但國會議員，包括其所屬政黨的成員，迅速集結並推翻該命令。尹錫悅在宣布後6小時內撤回戒嚴令。戒嚴令的發布引發對尹錫悅的彈劾動議，最終他於去年12月14日遭彈劾，今年4月4日被正式解除總統職務。
