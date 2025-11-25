南韓現役最高齡演員！「國民爺爺」李順載逝世 享耆壽91歲
「國民爺爺」李順載是南韓元老級的資深演員，表演橫跨舞台劇、電視劇與電影，出演的作品數量相當驚人，直到近幾年仍活躍於影視圈，在影視圈的地位崇高，不過稍早經紀公司對外證實，演員李順載已於今（25）天離世，享耆壽91歲。
《韓聯社》報導，李順載4歲隨祖父母南下首爾，就讀首爾大學哲學系期間對演戲萌生興趣，於1960年代便以演員身分出道，見證了南韓廣播電視的發展歷程。李順載生前出演的電視劇多達140部，其中代表作之一的《愛情是什麼》為其塑造「國民父親」形象，也因錄製綜藝節目《花樣爺爺》贏得各年齡層觀眾的喜愛。
李順載作為韓國現役最高齡演員，即便年近九旬，對演技的熱情依舊不減，直到近年都仍活躍在影視領域，主動挑戰不同戲路，接連參演《衣袖紅鑲邊》、《特務家族》、《搜查班長1958》、《狗之聲》等知名作品，更在2024年KBS演技大賞榮獲「大賞」的最高獎項，成為該獎項史上最高齡得主。
此外，李順載也曾短暫涉足政壇，1992年當選第14屆國會議員，曾任民主自由黨副發言人及韓日議員聯盟幹事等職務，卸任後則繼續回歸影視界。
責任編輯／馮康蕙
