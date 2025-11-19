南韓生菜短缺價格飆 速食店漢堡被迫改包高麗菜

南韓生菜價格飆漲，為了壓低成本，不少速食業者把漢堡內的生菜，加入高麗菜一起販售。（示意圖，與本事件無關／shutterstock達志影像）

受到氣候變遷影響，南韓生菜產量大減。為了壓低成本，不少速食業者把原本漢堡內放的生菜，改用高麗菜替代，不少需用到生菜的菜單，也暫停販售。另外全球現在也出現「松露荒」，不少主廚改用牛肝菌來替代，價格更便宜，味道也不差。

南韓生菜價格飆漲，為了壓低成本，不少速食業者把漢堡內的生菜，加入高麗菜一起販售。（示意圖，與本事件無關／shutterstock達志影像）

氣候變遷正嚴重影響全球農產品供應鏈，南韓生菜產量大減導致價格飆漲，迫使速食業者改用高麗菜替代漢堡中的生菜，甚至暫停販售含生菜的菜單。同時，全球也出現「松露荒」現象，斯洛伐克的松露獵人表示今年收成極差，白松露價格飆升至每公斤5000歐元（約台幣18萬元）。面對此困境，許多主廚轉而使用價格較親民的牛肝菌作為替代品，每公斤僅需25至30歐元（約台幣1000元），而且味道也不遜色。

廣告 廣告

南韓速食業者正面臨生菜供應危機。許多店家已將漢堡中的生菜改為高麗菜，甚至採取一比一的比例混合使用。店內也貼出告示，向顧客說明生菜供應不順的情況並請求諒解。有些店家更進一步暫停販售所有含生菜的菜單，當被問及何時會恢復販售時，店家表示尚未收到任何通知。這場生菜危機源於南韓異常天候導致的產量銳減。根據報導，本月生菜批發價已飆升至每公斤6000韓元（約127元新台幣），比年初大幅上漲。這種價格上漲直接影響了速食業者的成本結構，迫使他們尋找替代方案。

氣候變遷不僅影響生菜產量，也造成全球「松露荒」。斯洛伐克松露獵人Dario Bencic表示，今年的松露收成情況極差，這是他40年來記憶中最糟糕的松露季之一。造成松露減產的原因是氣溫不斷上升，加上降雨頻繁使土壤過於潮濕，不利於松露生長。受此影響，白松露每公斤售價已增加到5000歐元，相當於台幣18萬元。

面對白松露短缺，牛肝菌成為理想的替代品。一項針對全球頂級餐廳主廚的調查發現，優質牛肝菌是世界上第二大最受歡迎和最受讚賞的烹飪食材，僅次於白松露。幸運的是，今年牛肝菌的產量與往年相當，價格也維持在每公斤25到30歐元之間，約台幣1000元上下，比起白松露親民許多，且風味也不差。

更多 TVBS 報導

全球恐面臨「零日乾旱」！北市日產三萬立方再生水 一滴水兩次用

全球恐臨「現代版冰河期」！ 大西洋洋流失衡 冰島列國安威脅

廚餘做水壺、回收水釀啤酒 TVBS直擊COP30永續科技

「海鷗」剛襲菲國宿霧大淹水 「鳳凰」又來估直穿呂宋島

