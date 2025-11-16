南韓男星拍攝一半「昏倒無意識」！緊急CPR送加護病房治療

（記者洪承恩／綜合報導）南韓59歲搞笑藝人金水龍日前在京畿道加平郡拍攝YouTube節目時突然昏倒，當場失去意識，嚇壞現場眾人。同行藝人與工作人員立刻上前急救並報警，消防人員趕抵後替他施作心肺復甦術，緊急送往九里漢陽大學醫院。所幸經搶救後恢復呼吸與意識，目前已從急診轉入加護病房，後續仍需進行更完整的檢查與治療，經紀公司也表示會全力協助他的康復。

根據韓媒《News1》報導，金水龍是在14日下午拍攝YouTube影片時突然倒下，當下情況相當緊急，現場人員連忙進行急救並向消防單位通報。救護隊到場後持續施作急救，將他第一時間送往醫院治療，醫護人員確認他在院內恢復意識後，再安排進入加護病房觀察。

廣告 廣告

圖／金水龍拍攝一半突然昏倒，目前正在加護病房接受治療。（翻攝金水龍IG）

金水龍所屬公司Media Lab Siso透露，他昏倒的瞬間「非常危急」，但在緊急處置後幸好恢復意識。目前家人也在醫院全程陪伴，接下來會安排更詳細的檢查，並讓他專心治療與休養。

圖／金水龍拍攝一半突然昏倒，目前正在加護病房接受治療。（翻攝金水龍IG）

金水龍自1991年以KBS大學喜劇節出道，以獨特搞笑風格在綜藝圈累積高知名度，長年活躍在節目與線上內容中。近年除了參與多個YouTube頻道，也在公司經營的「Vivo TV」展開新挑戰。此次突然昏倒的消息曝光後，引發粉絲極大關注，不少人祈願他能盡快康復。

更多引新聞報導

「以前手機的確有我自己的A片」館長指控十年前影像被挖 背後推動者成全網焦點

快訊／謝侑芯遺體今晨正式領出 火化後運返台灣 馬國警「證實最新進度」

