南韓發布警示！諾羅病毒感染連10週增加 嬰幼兒患者佔一半

南韓疾病管理本部今（23日）發布警示，指出境內諾羅病毒感染人數已連續10週呈現增加趨勢，且嬰幼兒患者比例顯著上升。根據當地210家醫院級腸道傳染病監測數據顯示，自去年11月第1週起至今年1月第3週，感染人數持續攀升，未見趨緩。值得注意的是，近期0至6歲的嬰幼兒患者佔比已突破5成，達到51.1%，較前1週大幅增加11.5個百分點，顯示幼童群體為此波疫情的主要受害對象，其次則為7至18歲及19至49歲的族群。

《韓聯社》報導，諾羅病毒主要透過攝取受污染的地下水、貝類等食物傳播，或是接觸患者及其嘔吐物飛沫而感染。一旦感染，通常會在12至48小時內出現嘔吐、腹瀉等症狀，部分患者可能伴隨腹痛、畏寒與發燒。

由於該病毒傳染力極強，在一般環境中可存活長達3天，加上病毒基因型多樣且感染後免疫維持期短暫，最長僅約18個月，因此民眾即便過去曾感染過，仍有再次感染的風險。

針對防疫與應對措施，當局強烈建議患者在症狀緩解後的48小時內，應避免前往學校、托育機構或職場，並嚴格落實居家隔離，盡量與家人區分生活空間。在使用衛浴設備時，務必養成「先蓋上馬桶蓋再沖水」的習慣，以阻斷病毒透過飛沫擴散，同時要徹底清潔並消毒門把等頻繁接觸的物體表面。

在個人衛生與飲食方面，疾病管理本部特別強調，一般手部消毒液對諾羅病毒效果有限，民眾應使用肥皂並持續搓洗30秒以上才具預防效果；食材處理上則需以流動清水洗淨，並確保在85℃以上高溫烹煮超過1分鐘。

南韓疾病管理本部長也公開呼籲，除了落實正確洗手與飲食安全外，托育機構若發現幼童有疑似感染症狀，應立即停止受托，一旦出現群聚感染務必向轄區衛生所通報，以防疫情進一步擴大。

