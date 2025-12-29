南韓發消費券奏效！自營業歇業數「驟減逾1萬家」 專家憂：僅短期止血

南韓自營業者的經營環境，似乎正在好轉。圖為首爾廣藏市場的店家，販賣辣炒年糕和魚板等小吃。路透社資料照



據南韓媒體今天（12/29）報導，南韓經濟出現好轉跡象，該國今年10月的自營業歇業數，較6月開始進行月份別統計以來，銳減逾1萬家，其中一個原因就是政府發放的消費券產生效果，不過，專家憂心，消費券僅能短期止血，隨著政策效果衰退，店家是否能維持營收，仍是未知數。

據韓聯社報導，南韓國稅廳今天公布統計資料，該國今年10月歇業的自營事業，共計5萬214家，相較於今年6月的6萬6662家，銳減超過1萬6千家，國內經濟似乎吹來暖風。

廣告 廣告

歇業的自營事業數，今年6月開始按照月份統計，7月為6萬3256家，8月為5萬5773家，連續兩個月下降，9月小幅回升至5萬9860家，10月再度下降，達到統計以來的最低數字。

就業指標也出現好轉，11月「有雇用員工的自營業者」，總計148萬7千人，較去年同期增加7萬5千人，且連續3個月成長。

報導指出，自營業指標改善，主要與南韓經濟成長率回彈有關，今年第一季成長率為負0.2%，第二季回升至0.7%，第三季更達到1.3%，創下15季以來新高，整體經營環境正在變好。

另外，南韓政府今年7月與9月，兩度發放消費券，被認為發揮了一定效果，韓國開發研究院（KDI）說明，7月發放消費券相隔6週後，可使用消費券的產業，銷售額較發放前一週增加4.93%。

不過，這股經濟暖風能否持續，仍是未知數，南韓天主教大學經濟學系教授梁俊碩（양준석，音譯）分析：「發放消費券後，確實有部分自營業者，短期內銷售改善，但在政策效果消退後，能否繼續維持營收，存在不確定性。」

更多太報報導

中共圍台軍演「意在打心理戰」？ 日本前防衛副大臣曝：分化日本輿論

快訊／東京新宿街頭爆持刀砍人「30多歲女遭刺」 黑衣男子逃逸中

中共對台軍演 中國外交部旗下公眾號：美應認清對台軍售後果