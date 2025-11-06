南韓發電廠60公尺高鍋爐轟然坍塌 活埋多人、2獲救者重傷

2025年11月6日，南韓蔚山市一座火力發電廠發生鍋爐塔坍塌意外。路透社



南韓東南部蔚山市南區的南韓東西發電廠蔚山發電本部，今天（11/6）下午2時許，發生60公尺（約20層樓）高的塔式鍋爐坍塌意外，警消出動逾百人救援，救出2名重傷傷者，目前疑似還有5人被埋，警方已經找到其中2人。

韓聯社報導，發電廠60米高的塔式鍋爐坍塌。獲救的2人分別為60多歲男子和40多歲男子，都受重傷。

目前50多名消防隊員、60多名警員正在現場搜救，警消出動包括3輛消防車等13台設備。總統李在明已聽取事故彙報，指示動員一切可用資源搜救。

韓聯社指坍塌的塔式鍋爐為運作超過30年的陳舊設備，電廠決定拆除，並將相關作業外包給爆破拆除專業單位。該單位從上月起進行拆除，被埋人員都為該單位的員工。

