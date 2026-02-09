南韓眼鏡蛇直升機訓練過程中意外墜毀 機上2士官不幸身亡

南韓陸軍一架眼鏡蛇攻擊直升機於訓練過程中墜毀，造成兩名士官不幸身亡。軍方已緊急停飛同型機，並成立事故對策本部進行調查。

韓國一架眼鏡蛇攻擊直升機於訓練過程中墜毀。（圖／路透）

事故發生於當地時間9日上午11時4分，地點位於京畿道加平郡。據南韓陸軍表示，這架隸屬於第15航空團的AH－1S「眼鏡蛇」攻擊直升機當時正在進行緊急程序訓練，卻因不明原因墜毀。所謂緊急程序訓練，是指在不關閉引擎的情況下，模擬異常狀態下的緊急著陸飛行訓練。

機上兩名士官在事故後被緊急送往民間醫院，但最終都不治身亡。軍方當局指出，此次事故並未引發爆炸或火災。

廣告 廣告

南韓陸軍事故對策本部目前正在確認事故原因。陸軍方面已經對同型號直升機下達停飛令，以防類似事故再次發生。

正在沙烏地阿拉伯訪問的國防部長安圭伯於上午接獲事故報告後，立即指示陸軍迅速徹底處理善後事宜，並確實執行後續措施。

軍方尚未公布事故詳細原因，相關調查仍在進行中。此次事故引發外界對南韓軍方飛行訓練安全問題的關注，也再次凸顯軍事訓練中潛在的危險性。

延伸閱讀

高市早苗大勝 翁履中憂台灣能走的路變窄

賀高市早苗取得歷史性勝利！川普：將永遠得到我堅定支持

川普親口證實！習近平「接近2026年底」將訪問美國