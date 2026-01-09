南韓知名牙膏6款「中國製」被驗出防腐劑 業者緊急召回、全額退款

牙膏。（示意圖／Pixabay）

南韓日用品大廠愛敬產業近日宣布，透過中國廠商製造的部分牙膏產品中，檢出口腔用品不可使用的防腐劑成分「三氯生」（Triclosan）微量混入，決定自主回收6款相關商品，強調消費者無論何時、何地購買到這批牙膏，都可以申請「全額退款」。

根據《朝鮮日報》報導，日用品大廠愛敬產業6日公告，去（2025）年12月經自主檢測，發現有部分透過中國製造的牙膏混入微量防腐劑三氯生，「消費者安全是我們首要考量，因此決定主動召回所有受影響的產品」。

廣告 廣告

此次回收的產品包括「2080基本款牙膏」、「2080日常護理牙膏」、「2080智慧護理Plus牙膏」、「2080經典護理牙膏」、「2080三效α清新牙膏」及「2080三效α強效牙膏」，以上皆由中國Domy公司製造，由愛敬產業進口與銷售。三氯生在南韓被禁止用於口腔衛生用品，愛敬產業發現問題後，除了停止進口、運輸和召回，同時已上報南韓食品藥品安全部。

南韓日用品大廠愛敬產業的6款由中國製造的牙膏混入微量防腐劑，緊急召回並承諾全額退款。（圖／翻攝自愛敬產業官網）

愛敬產業在公告中特別強調，無論消費者購買地點、購買時間、是否使用或有無發票，皆可透過公司牙膏回收專線客服或官方網站申請，全額退費。

此外，公司也澄清，除回收商品外，其餘在韓國生產的牙膏均符合品質標準，成分安全無虞。為避免類似事件再發生，愛敬產業承諾將全面檢查品質管理與生產流程，確保消費者安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

兒想挖礦德州爸按照Siri指令 全家找到2.09克拉鑽石！獲官方認證

辛柏毅墜海失聯3天！家屬忍淚問神「你叫我們別帶你回去」 心碎原因曝

她私密處一直好不了！內診竟見「分泌物冒泡＋活蟲」 男友偷吃恐藏破口