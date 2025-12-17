南韓研議禿頭治療納健保！李在明：嚴重性直逼生死 帶動概念股狂噴

禿頭掉髮示意圖。取自pexels



南韓已是全球超級醫美大國，容貌焦慮與美容是南韓不分男女都關切的問題。韓聯社報導，南韓總統李在明週二（16日）在一場會議中，指示要研議把治療脫髮的醫藥納入健保。南韓多支「抗禿」概念股週三（17日）飆漲，其中還有公司直接漲停。

報導說，李在明週二在首爾世宗會議中心舉行的保健福祉部業務報告中表示：「過去人們認為（脫髮）只是美容問題，但現在看來，大家似乎將其視為生死攸關的問題。我想研議一下，如果無限額保障會造成過大的財政負擔，是否可以透過限制次數或總額的方式來實施（抗脫髮納入健保）。」

此外，李在明還補充說：「我聽說被指定為健保藥品，藥價會下降。請將這些因素納入考慮，進行相關研議。」

以抗禿頭洗髮精知名的南韓TS Trillion公司股價週三一開盤就漲停掛出，雖然盤中有所波動，最終收盤還是以29.77%的漲停盤作收。抗衰老療法廠商INNOGENE也在開盤後一路飆上漲停，收盤飆漲29.9%。

此外，其他治療禿頭相關類股，像是Withus製藥收盤也大漲9.27%，FromBio公司也上漲2.36%。

