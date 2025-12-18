南韓禿頭族有福了！李在明指示「脫髮治療納健保」 相關類股聞聲飆漲

南韓總統李在明認為，脫髮禿頭問題，對愛美的南韓人來說，「生死攸關」，因此要求南韓保健福祉部研究，看是不是可以將脫髮掉髮相關治療，納入健保。

據南韓東亞日報報導，南韓總統李在明16日在一場會議中，指示相關單位要研究，是否把「治療脫髮」的醫藥，納入南韓健保當中。消息一出，南韓多支「抗禿」概念股，17日股價狂飆，甚至還有公司，直接漲停。（葉柏毅報導）

報導說，李在明星期二，在首爾「世宗會議中心」，出席南韓「保健福祉部」的業務會議中指示說，過去人們認為掉髮、乃至禿頭，只是美不美觀的問題；但是在人們越來越重視外表的現在，掉髮、禿頭對南韓人來說，已經是被視為「生死攸關」的問題。李在明表示，他因此想提議，是否要將治療掉髮、禿頭，納入南韓健保給付當中；當然，如果無限額保障，會造成健保過大財政負擔的話，那麼是否也可以透過限制次數，或補助一定額度的方式，來實施「將抗脫髮納入健保」。

此外，李在明還補充表示，他聽說某些藥品一旦被指定為健保藥品，因為使用的人數多了，再加上健保有一定補助，藥價會下降，他因此請南韓保健福祉部無論如何，一定要將這些因素納入考慮，研究將脫髮治療納入健保。

李在明要求將脫髮掉髮納入健保的消息一出，南韓研究抗禿頭藥品或洗髮精的公司，股價即刻飆漲，甚至還有知名的抗禿頭洗髮精製造公司，一開盤股價就漲停鎖死。