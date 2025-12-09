南韓稱中國台灣「迄未更正」！ 外交部不忍了「全面檢視台韓關係」

外交部表示，南韓電子入境卡將台灣列為中國，盼韓方基於民間長久友好關係改正不當稱呼，展現對等誠意。

南韓入境卡將台灣錯誤列為中國CHINA（TAIWAN），外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪今（9）日表示，已再度呼籲韓方應以最快速度改正，並指「注意到台韓貿易存在巨額逆差，顯示兩國關係仍有不對等之處，台灣將全面檢視與南韓的關係。」

外交部今天舉行例行記者會，劉昆豪指出，台韓在經貿、文化、觀光及人員往來交流密切，也正視台韓數十年的情誼，對於韓國入境卡把台灣列中國「至今未更正」，表達嚴正關切，盼韓方基於民間長久友好關係，改正不當的稱呼，展現對等誠意。

劉昆豪直言，外交部已全面重新檢視與韓國政府的關係，並正在研擬可行的因應方案，「深信韓方已充分理解我方訴求及立場」。