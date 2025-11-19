南韓稻米逆襲！江華島米外銷澳洲 技術輸出蒙古成功種稻

南韓稻米消費因飲食西化與氣候異常逐年下滑，政府積極拓展外銷市場。近期仁川市與江華郡攜手澳洲貿易商簽署協議，將「江華島米」及11種農產品出口澳洲，同時推廣種稻技術到蒙古，歷經兩年試驗終於成功栽培水稻。南韓農村振興廳表示，這不僅為稻米產業開啟新商機，也替未來海外市場奠定基礎。來自TVBS新聞合作夥伴-YonhapnewsTV的報導。

一袋袋包裝好的南韓國產稻米，被整齊裝入貨櫃，即將跨越八千多公里航線，抵達澳洲墨爾本。仁川市與江華郡近日正式與澳洲貿易商簽下合作協議，將代表品牌「江華島米」十噸，以及十一種農家企業產品外銷至澳洲市場。

澳洲貿易商AGS代表金成學表示，他們將全力把仁川食品推向澳洲，讓三千萬澳洲民眾都能嚐到南韓味。

江華島米迎著海風成長，風味細緻、品質卓越，在海外市場備受肯定。加拿大是第一個進口國，三年前開始外銷後，如今在多倫多已設有三個販售據點。

江華郡農協稻米組合長孔中基指出，這正證明南韓稻米的國際競爭力。他強調未來將結合科學與環保理念，持續追求更高品質的生產方式。

此次供應墨爾本的江華島米，預計從十一月中旬起在雪梨長期販售。仁川市長劉正福認為，這是向世界推廣K-Food的重要時刻，也將成為帶動南韓第一產業成長的關鍵轉折。

南韓不只賣米，也輸出技術。蒙古早在一九八○年代便嘗試生產水稻，但因環境貧瘠與技術不足接連失敗。二○二三年，蒙古政府向南韓尋求協助，展開「蒙古適應水稻栽培技術開發」計畫。南韓研究團隊分析蒙古氣候環境、選育合適品種，歷經兩年，終於成功培育出能在蒙古生長的水稻。

KOPIA蒙古中心所長吳明奎指出，今年共試種四個品種，其中極早熟品種「金布早稻」表現最佳，飽滿度亮眼。

對南韓農村振興廳來說，蒙古水稻試驗成功，不僅象徵技術成果，也為未來稻米相關產業的海外布局打下基礎。技術合作局長金黃勇表示，在協助蒙古農業發展的同時，他們也會推動更多南韓農業投入品的出口。

然而回到國內，南韓卻面臨稻米消費量逐年下滑的問題。飲食西化、氣候變遷讓米飯走下坡，為尋求新生機，業者紛紛投入高附加價值加工食品。全羅北道有麵包店以白米研磨成米粉，製作口感獨特的米麵包；首爾一家冰淇淋店則以白米搭配當季農產品，研發出百分之百植物性的白米冰淇淋，連乳糖不耐症者也可安心食用。

南韓農村振興廳研究員洪雅靜表示，為提升白米消費，他們會持續發掘並扶植以白米為基底的創新企業，讓更多米製品在市場脫穎而出。

根據南韓農村經濟研究院預測，今年南韓白米消費量將降至二七三萬噸，明年再降至二六九萬噸，二〇三五年恐跌到二三三萬噸。要挽救疲弱市場，方法只有兩條：推出更具特色的白米加工產品，並積極拓展海外市場。南韓白米，正在用「內外夾攻」尋找新的未來。

