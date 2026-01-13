南韓積極尋求改善兩韓關係 金正恩胞妹：純屬幻想

北韓領導人金正恩的胞妹金與正今天(13日)表示，南韓對於改善兩韓關係的期待只是「無法實現的幻覺」。南韓總統李在明日前訪問中國，試圖透過中國國家主席習近平來協助應對態度強硬的北韓。

北韓官方媒體中央通信社(KCNA)報導，金與正在聲明中指出，南韓「做出嚴重的挑釁行為，侵犯了北韓的主權」，不過她並未說明是哪些行為。

李在明本月初訪問中國時表示，由於兩韓溝通管道完全中斷，他盼望中國能扮演和平調解者，協助遏阻北韓發展核子計畫；他也在社群媒體貼出兩隻企鵝互相依偎的照片，藉此敦促金正恩與他會面。

習近平回應李在明的期盼時則表示，南韓應對北韓展現「耐心」。