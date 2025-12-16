南韓空屋大變身！釜山改成留學生宿舍 忠清北道推創意再造

南韓地方人口減少，鄉村空屋問題浮現，釜山市府不拆除，反而活化利用，將老舊空屋改造成外國留學生宿舍，明年更計畫鎖定海邊景點空屋，打造共享住宿與國際藝術家創作空間。忠清北道也推動「空間升級再造」，整頓農村閒置設施與廢棄校園，替地方注入新活力。來自TVBS新聞合作夥伴-YonhapnewsTV的報導。

南韓地方人口持續減少，第二大城釜山同樣面臨衰退壓力。釜山廣域市東區是空屋最集中的地區，街巷間隨處可見破損、倒塌的老房子。長期閒置的建物不僅影響城市景觀，也讓附近居民困擾不已。釜山東區廳未來事業團主管金亨奎表示，許多空屋都缺乏維護，「房子沒有好好管理就會出現裂縫，甚至有倒塌危險。垃圾與蟲害問題也很嚴重，對衛生造成很大困擾。」

根據南韓 YonhapnewsTV 的調查，釜山全市共有十一萬四千多間空屋，是全國八個特、廣域市中數量最高的。多年失修的房屋拆也不是、放著也不是，讓地方政府難以抉擇。釜山市政府決定改變思維，不再以全面拆除為優先，而是導入活化策略。今年已有五處空屋改造成外國留學生宿舍，明年將針對鄰近海濱景點的空屋，規劃為共享住宿與國際藝術家的創作空間。同時縮短行政流程，加速無主空屋拆除，並擴大空屋買賣的稅金減免，以鼓勵轉手與再利用。

釜山市城市空間活力與空屋整頓組組長李文珠指出，隨著人口下降及其他因素影響，空屋持續增加。她說：「釜山市已將政策模式，從以拆遷為中心，轉變為以活用為主。」空屋再生的理念也延伸到其他地區。忠清北道槐山的一所廢棄小學，在1993年停用後閒置多年，如今成為可住宿與舉辦小型聚會的空間。建築經過翻修，但校園結構與老樹仍完整保留，讓地方居民重拾記憶。

校友金珍分談起重生後的校園時相當激動：「看到梧桐樹，心兒怦怦跳，非常開心又幸福。」忠清北道是南韓推動「空間升級再造」的示範地區之一，政府希望透過整頓空屋與廢棄校園，為農村重新注入活力。槐山附近的華陽溪谷和達川等熱門避暑勝地，也有望因整體活化而吸引更多外地遊客。

忠清北道知事金永煥表示，地方對空間再造的需求正快速上升。「無論是升級再造學校，或運用大企業的 ESG 資源，相關提案蜂擁而至。我們會把這個案例做好，並以此為契機，推動更多廢校的活用。」

另外，江原道春川市也迎來重大進展。當地一片相當於十七個足球場的空地，是美軍部隊 2005 年撤離後留下的基地。土地所有權在九年前移交給春川市，卻因社區一直在「開發」與「保存」之間爭議不斷，遲遲未能利用。近期該區終於被劃設為「城市再生革新地」，預計打造集合居住、商業與文化功能的新地標。

春川市城市再生科科長龍玉賢表示，開發後不僅能促進招商，也將增加在地就業。「透過會展中心或大型攝影等用途，有助於帶動當地經濟。」對附近商家與居民而言，基地活化象徵新開始。春川市昭陽洞居民自治會長鄭樂炳說，居民普遍抱持正面期待。「我們拋開政治鬥爭不談，站在居民的立場上非常歡迎，對未來充滿期待。」

閒置多年的舊美軍基地，可望轉化為城市新機會。不過，也有部分居民擔心開發後引來房地產投資客，要求招商過程必須公開透明，讓地方發展回到居民真正受益的方向。

