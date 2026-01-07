南韓空服員錄取率僅1%！應徵過程猶如Kpop練習生選拔，為何女孩仍拼命想擠入窄門

航空公司空服員在南韓社會，長時間以來一直被視為夢幻職業。根據當地網路社群估計，大韓航空（Korean Air）曾發生過1.7萬名應徵者，競爭不到150個錄取名額的情況，整體錄取率低於1%。隨著社群與影視綜藝推波助瀾，當前的應徵人數更上看2萬人，競爭激烈程度甚至堪比四大經紀公司的「練習生選拔」。

《韓國時報》報導，在韓國當地，空服員往往與美麗、沉穩與有教養畫上等號。大韓航空更以嚴格的訓練，與精緻形象讓外界留下深刻印象。更別說透過社群、網紅與影視綜藝作品加持，讓更多年輕女孩看到空服員的「職業發展潛力」，除了能賺取比一般上班族更優渥薪水，還有機會變身網紅、模特，透過上節目或轉戰社群平台讓自己致富成名。

近幾年來，空服員不僅是航空公司的門面擔當，更成為網紅與藝人的跳板，許多讀者可能看過得《換乘戀愛》或《Heart Signal》節目，其中就有不少空服員，因此爆紅成名、轉型成為藝人或網紅。

其中在《換乘戀愛2》與賢圭配對成功，其美貌和談吐給觀眾留下深刻印象的成海恩；以及目前正在上映的《換乘戀愛4》，以高挑身材與端莊舉止讓人一眼就猜中其職業的朴賢智，兩人都曾擔任過大韓航空空服員。以及2023年出演《Heart Signal 4》成名的網紅金智英，也曾經在大韓航空擔任7年空服員。隨著這些「前機組員」的成功，讓大眾對空服員的生活產生更多濾鏡與嚮往。

文章中訪問了一名現役空服員、現年25歲的崔賢智（Choi Hyun-ji，音譯），對她來說，擔任空服員這份職業最迷人之處在於，「可以與多元的人群相遇，並有機會飛往世界各地。」過去曾在卡達航空（Qatar Airways）任職的她，足跡踏遍42國，累計飛行時數多達2432小時，交友圈更跨越卡達到美國。

然而，光鮮亮麗的背後並非沒有陰影，賢智坦言，這份職業最大困難在於「時差與不規律的工作時間」，讓生活很難維持平衡，也容易影響身體健康。但即便如此，在社群與實境秀的推波助瀾下，這份被視為集優雅、旅遊與社會地位於一身的職業，依然在韓國擁有前所未有的超高熱度。

美麗、體態與潛規則：韓式審美下的標準

當競爭極度激烈、許多原本並非官方要求的條件，卻往往因為應徵者為了獲取企業方青睞，逐漸形成「默認必備要素」，其中一點就是外貌。

大韓航空機組員與機師的制服。（翻攝自韓航官網）

賢智向韓媒表示，對比歐美、亞洲航空公司選人過程中，更看重五官、亮麗的笑容與無瑕的皮膚。這些不會明列的條件，導致許多有意成為空服員的韓國女性，尋求整形手術幫助，甚至有醫美診所專門推出「空服員套裝」，幫助女性改變外貌。

不只要改變外貌，你還得提前熟悉所有內規和習慣，也讓在南韓出現大量「空服員補習班」，為期半年的課程、收費高達2000至4000美元（約新台幣6.3至12.6萬元）。由專業講師教授包羅萬象的課程，像是彩妝、髮型與走姿訓練、英語面試、顧客服務、游泳與急救培訓；甚至連未來入職後的說話音調或語氣，都必須經過調整，外加幫助分析面試考古題，提前做好萬全準備。

高薪與福利的誘因

儘管工作辛勞和競爭極度激烈，但空服員的薪水，相較於一般上班族卻極具吸引力。韓國2025年法定最低時薪為10030韓元（約新台幣218元）。而大韓航空新進人員，年薪大約落在2.5萬美元（約新台幣78.5萬元），資深組員則上看5.5萬美元（約新台幣173萬元），還享有本人及親友的折扣機票、免費住房與交通補貼。

過去在南韓天空，大韓航空與韓亞航空（Asiana Airlines）是兩家不同公司，如今他們即將完成合併，預計未來的空服員招募競爭將更加白熱化。

