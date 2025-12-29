南韓第一艘潛艦「張保皋號」功成身退！服役34年零事故 創海軍多項傳奇紀錄

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

南韓第一艘潛艦「張保皋號」，服役34年間肩負海洋主權防衛重任，今（29）日正式舉行退役典禮。該艦自1990年代初期投入實戰部署後，不僅多次在國際演訓中展現高度匿蹤與遠洋作戰能力，更締造全艦服役期間零重大事故的紀錄，成為南韓海軍現代化的重要里程碑。

南韓第一艘潛艦「張保皋號」今（29）日正式舉行退役典禮。（圖／「대한민국 해군 Republic Of Korea Navy」臉書粉專）

根據《韓聯社》報導，南韓海軍今日在慶尚南道昌原市的海軍潛艦司令部操練場，為「張保皋號」舉行退役典禮，該艦將於31日正式除役。退役儀式由海軍作戰司令官金慶律主持，海軍參謀總長姜東佶、第一任艦長安炳九以及歷任官兵與家屬等約300人出席，共同見證這艘象徵性潛艦功成身退的歷史性時刻。

典禮現場周邊碼頭同時部署多艘現役主力艦艇，包括由南韓自主設計建造的3000噸級「島山安昌浩級」潛艦、1800噸級「孫元一級」潛艦，以及3200噸級潛艦救難艦「清海鎮號」與5600噸級「江華島號」，以編隊方式向即將光榮退役的「張保皋號」致敬。

「張保皋號」於1988年在德國HDW造船廠開工建造，1991年下水，南韓海軍1992年接收後，在1994年完成作戰部署，「張保皋號」正式成為南韓首艘服役潛艦，同時象徵南韓正式跨入潛艦作戰國家行列，對海軍戰力結構產生深遠影響。34年期間，「張保皋號」累計航行里程達34萬2000浬，全程未發生任何重大安全事故，堪稱南韓潛艦史上的典範。

服役期間，「張保皋號」多次參與重要國際演訓。1997年赴夏威夷參加訓練時，成功完成約1萬8000公里的單獨遠航，驗證其長距離潛航與遠洋作戰能力。2004年參加環太平洋軍演（RIMPAC）期間，更在模擬作戰中，在不被發現的情況下對美國航空母艦在內的30多艘艦艇實施模擬攻擊，展現南韓海軍潛艦部隊高度成熟的運用能力。

海軍參謀總長姜東佶在致詞時表示，未來接替「張保皋號」任務的新世代潛艦，將持續在最深的地方、最隱密的方式，以及最強大的力量為國家與國民守護南韓的海洋安全。此外，為支援防衛產業出口，南韓政府規劃將「張保皋號」無償移交給波蘭，作為潛艦技術交流與防務合作的一環，讓這艘功勳潛艦在國際舞台延續其象徵意義。

