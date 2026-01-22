南韓第4季經濟意外萎縮 韓股仍有AI熱潮點火 衝破5000點創新高
全球人工智慧（AI）基建擴張與資料儲存需求激增，使整體晶片供應趨於吃緊。（圖片來源／維基百科）
儘管2025年第四季南韓經濟意外萎縮，但是美國總統川普和北約就格陵蘭問題達成框架協議，並且宣布取消針對特定歐洲國家加徵的關稅，刺激美股周三大漲約600點，南韓股市周四隨之起舞。
韓股Kospi指數周四（1月22日）開盤報4987.06點，上漲1.57%，隨後迅速突破5000點大關，最高觸及5019.54點，寫下歷史新高。在接下來的幾個小時裡，指數部分回吐漲幅，截至下午3點半收盤時，報4,952.53點，上揚42.6點或0.87%。
韓股今年大漲14.5%，優於日台股
《The Investor》等外媒報導，KOSPI周四早盤首次突破5,000點大關，引發市場熱議，長期存在的「韓股折價」（指韓國股票估值相對較低）現象可能終於開始消退。
藍籌股也再創新高。三星電子股價盤中一度升至15.7萬韓元的歷史新高。現代汽車股價首度突破59萬韓元，SK海力士股價也攀升至盤中高點77.3萬韓元。
KOSPI指數當初於2021年1月首次突破3000點大關，但是此後四年多時間一直徘徊在2000點附近區間，一年前的2025年1月22日，指數報2547.06點。
但是自從2025年6月，李在明總統率領的新政府上任以來，首爾政府推動提升股東報酬率和提振投資者信心的各項措施，刺激KOSPI指數井噴強勁上漲。
因此，韓國綜合股價指數（KOSPI）在2025年10月28日首次突破4000點大關，僅僅3個月後，今天（1月22日）就衝破5000點，再創巔峰。
黃仁勳看好AI投資熱潮延燒
韓國央行今天公布，經季節性調整後，2025年10月至12月的國內生產毛額（GDP）較前一季下降0.3％，遜於分析師預期的增長0.1%，使得2025年GDP僅增長1%，季增1%，不僅創2020年以來最慢增速，也較2024年的2%明顯減少。
但是受人工智慧（AI）的投資熱潮帶動，出口表現仍亮眼。2025全年出口年增4.1%，低於2024年的6.8%。同時，民間支出成長1.3%，但營建業的投資大減9.9%。
黃仁勳一席話，也為韓股多頭推波助瀾。AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前出席瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）時指出，全球人工智慧（AI）發展正展開「人類史上最大規模的基礎建設浪潮」，未來相關投資規模將高達數兆美元，為全球科技股行情再添柴火。
黃仁勳指出，全球目前已在AI相關產業投入數千億美元，但若要支撐未來龐大的運算需求，仍須在能源、雲端運算及電子系統等層面持續擴大投資，形成規模達數兆美元的長期基建計畫。
南韓政府積極作多股市
Eugene資產管理公司投資長河錫根（Ha Seok-keun）表示，AI基建擴張與資料儲存需求激增，使整體晶片供應趨於吃緊，市場也愈來愈將產業基本面轉強的預期反映在股價之中。
不只AI熱潮推升韓股，南韓政府積極作多股市，也對韓股注入強心針。例如，南韓政府推動的「Value-Up」計畫、延長交易時間等措施，提升市場流動性。
儘管部分散戶資金流向美股，導致韓元匯率走弱、股匯出現脫鉤，但多家國際投資銀行仍看好KOSPI指數後市表現，甚至不排除未來挑戰6,000點關卡的可能性。KOSPI今年來累計上揚14.92%，優於台股同期的8.2%漲幅、日股的3.6%漲幅。
