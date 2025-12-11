南韓統一教行賄風暴延燒執政黨 海洋水產部長請辭、統一部長否認收賄

南韓統一教行賄風暴延燒執政黨，總統李在明下令嚴查。圖為他12月3日在前總統尹錫悅宣布戒嚴一週年當天發表特別演說。路透社



南韓統一教曾涉嫌行賄國民力量黨高層，包括前總統尹錫悅及其妻子金建希，如今醜聞更延燒到當前執政的共同民主黨。南韓海洋水產部長田載秀今天（12/11）因被爆收賄而請辭，但堅稱指控並不屬實；統一部長鄭東泳也發表聲明，否認曾收受統一教賄賂。

韓聯社、《韓國時報》報導，統一教全球本部前負責人尹英浩（音譯，윤영호）因行賄金建希被捕後。8月間接受調查金建希的獨立檢察組（獨檢組）訊問時披露，統一教不只資助國民力量黨人士，也資助共同民主黨多名政治人物。

據報導，尹英浩供稱，統一教曾在2018年至2020年間向田載秀致贈4000萬韓元（約新台幣85萬元）及兩只卡地亞（Cartier）與寶格麗（Bulgari）名錶，請託他協助推動「韓日海底隧道」等統一教屬意的建設計畫。

尹英浩還聲稱，田載秀曾會晤統一教總裁韓鶴子。

田載秀今天在結束聯合國會議行程後，自美返抵仁川機場。他在機場向記者表示，從未接受過非法財物，相關疑點非常荒謬，是毫無根據的虛假事實；但他認為作為公職人員，應辭職後坦蕩面對問題，避免影響海洋水產部和總統李在明政府。他週二已在臉書發文否認指控。

遭尹英浩指控曾收受資助的統一部長鄭東泳，今天也發表聲明，否認曾收受統一教財物，但承認曾在2021年9月30日於統一教本部「天正宮」見過尹英浩，僅茶敘十幾分鐘。

鄭東泳稱，當時是與任職統一教相關團體的高中同學一起旅遊，因同行人士的提議而順道拜訪統一教本部，「談的都是關於統一的普通話題」，之後不曾再與尹英浩見面，也從未見過韓鶴子。鄭東泳宣稱，從政30多年「從未牽涉到收受錢財的事件」。

統一教高層：與共同民主黨關係更密切

據報導，尹英浩在上週五的聽證會再次提及共同民主黨也收受資助，批評獨檢組「有偏見」，只調查統一教與國民力量黨的關係。

尹英浩作證指出，共同民主黨前總統文在寅2017至2021年執政時，統一教與共同民主黨的關係「比和國民力量黨之間還密切」。

尹英浩也聲稱，統一教會2022年2月舉行「朝鮮半島和平峰會」（Korea Peace Summit）前，曾接觸四名如今擔任部長的政界人士，其中兩人曾拜會教主。

統一教內部人士的證詞也顯示，教會曾向共同民主黨人士提供現金及其他利益，包括大量購買該黨人士出版的書籍等；據稱，部分黨員透過黨相關組織活動，與教會保持密切往來。

由於共同民主黨涉嫌收受統一教賄賂一事，不在獨檢組調查範圍，全案已移交至南韓警察廳旗下的國家偵查本部。後者週二已宣布成立專項調查組。

隨著指控擴大，共同民主黨態度謹慎，擔心政治後果影響選情。總統李在明週三已下令徹查此案，指示要「嚴格調查」特定宗教團體與政治人物之間的非法關係。

據報導，李在明在週二的內閣會議已表示，即使是宗教組織，若有違反憲法或法律的行為，也應強制解散。

