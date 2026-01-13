南韓統一部：金正恩憂遭斬首 撤換3名維安首長

南韓當局今天(13日)表示，北韓領導人金正恩近期撤換了3名身邊的高階維安人員，顯示這位獨裁者可能對暗殺行動感到日益擔憂。

法新社報導，南韓統一部根據去年10月北韓勞動黨慶祝建黨80週年閱兵式的畫面判斷，負責金正恩維安工作的3個單位都更換了首長。南韓統一部分析師洪敏(Hong Min，音譯)指出，從2024年10月北韓派兵援助俄羅斯開始，金正恩的維安模式就出現變化，「他可能認為派兵引起國際高度關注，而烏克蘭可能會對他展開暗殺行動」。

南韓情報機構先前指出，金正恩為了因應威脅已升級維安規格，並試圖取得通訊干擾設備及無人機偵測裝置。

此外，分析家也提到美國本月稍早逮捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)的行動可能加劇了平壤當局的擔憂。對北韓領導層而言，華府長期謀劃推翻金氏政權，這類「斬首行動」一直是他們最大的噩夢。(編輯：宋皖媛)