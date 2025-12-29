南韓網友大推滷肉飯 蔡英文「美食獵人」神回：2倍香菜有台灣味

蔡英文是知名「香菜控」，海巡都不忘推廣吃台灣美食要加香菜。（翻攝眼球中央電視台YouTube）

前總統蔡英文雖然已卸任，遇到重大議題仍不時透過社群發文安撫人心，不時還會化身「美食獵人」回覆貼文，近日一名南韓網友在Threads發文分享台灣小吃食記：「吃滷肉飯一定要加滷蛋和油豆腐，不要忘記。」吸引「香菜控」蔡英文推薦要加兩倍的香菜，會很有台灣味，立刻掀起香菜派與反香菜派熱議。

前總統蔡英文是知名的香菜控，英國駐台代表包瓊郁日前透露相當喜歡香菜，她立即附議：「我也喜歡香菜，在這樣的基礎上，祝福台英關係繼續深化。」不過日前有網友分享香菜加上花生醬冰淇淋的吃法，她幽默留言：「我喜歡餐後來一點冰淇淋，我也喜歡香菜，但是香菜加冰淇淋，我不確定這是一個擁有社會共識的吃法。」被網友笑稱是「國家級質疑」。

廣告 廣告

「香菜派」的蔡英文近日再度出沒，南韓網友宋彩源28日在Threads以「南韓人眼中的台灣」為題發文，曬出手搖飲、零食、街景、工地施工畫面等照片，其中分享滷肉飯的食記，強調一定要加滷蛋和油豆腐，還說若搭配媽媽親手做的泡菜，「我可以直接吃三碗飯，真的啦」。這則留言立即吸引蔡英文留言回應：「謝謝你喜歡台灣。你也可以試著在吃台灣小吃的時候，加兩倍的香菜，會很有台灣味。」

蔡英文以前總統之姿，賣力推廣香菜獲得5.4萬讚，網友搞笑留言：「這是一個有社會共識的吃法嗎小英？」「這個帳號什麼時候變成推廣香菜的帳號了」「看來只要有吃的就能遇到活網前總統」；原PO也回覆：「哇，你好，怎麼辦我不敢吃香菜，那我從今天努力喜歡香菜（？）哈哈哈哈哈，謝謝你，很多韓國人愛台灣。」





更多《鏡新聞》報導

當街毆打網紅陳沂！動手主嫌落跑遭通緝 開車接應同夥被判9月

鄭麗文無視共軍圍台軍演 出訪「北京優先」：見習近平有重大戰略意義

長照癱瘓妻7年...通緝犯被捕求警「讓我回家一趟」 幫她清完便溺歸案