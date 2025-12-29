南韓網友大讚滷肉飯 釣出蔡英文推薦2倍香菜很有台灣味

蔡英文回應南韓網友的貼文，大推台灣小吃加兩倍香菜。（翻攝自臉書@蔡英文）

前總統蔡英文是知名的「香菜控」，時常可以見到她在公開場合、社群媒體表達對香菜的喜愛，近日有南韓網友分享台灣小吃實際、街景圖片，再度釣出蔡英文親自留言。

有1名南韓網友昨（28日）於Threads以「南韓人眼中的台灣」為題發文，曬出台灣手搖店飲料、工地、街景、傳統零食、滷肉飯等畫面照片，形容台灣充滿生活感與人情味。她分享控肉飯的食記，直言「吃滷肉飯一定要加滷蛋和油豆腐，不要忘記」，還笑稱若搭配媽媽親手做的新奇，她可以直接吃三碗飯。

貼文釣出蔡英文今（29日）回應，「謝謝你喜歡台灣。你也可以試著在吃台灣小吃的時候，加兩倍的香菜，會很有台灣味。」短短4小時吸引4.2萬按讚、1,700人分享，該名南韓網友則表示「哇，你好 ，怎麼辦我不敢吃香菜，那我從今天努力喜歡香菜（？） 哈哈哈哈哈，謝謝你，很多韓國人愛台灣。」

其他人紛紛笑說「這是一個有社會共識的吃法嗎小英？」「這個帳號什麼時候變成推廣香菜的帳號了」「笑死，韓國人值得炫耀這篇貼文，有台灣前總統香菜英文來留言欸，還繼續宣傳香菜有夠狠」「我們小英真的隨時都在海巡，而且永遠不離香菜梗（≧∇≦）我也愛香菜、我兒子是等不及切末直接整把啃的香菜魔人！台灣美食最佳配角沒有之一！」

其他人紛紛笑說「這是一個有社會共識的吃法嗎小英？」「這個帳號什麼時候變成推廣香菜的帳號了」「笑死，韓國人值得炫耀這篇貼文，有台灣前總統香菜英文來留言欸，還繼續宣傳香菜有夠狠」「香菜英文」「豬血糕+香菜=可以；但冰淇淋加香菜我真的不行」「民主的台灣，可以尊重吃法，但實際上⋯先⋯不⋯要」。

「我也想要兩倍ㄉ香菜英文」「看來只要有吃的就能遇到活網前總統」「居然叫人吃香菜，我後悔當初投給小英了，下次再也不投了（X 」「貓大統領，儘管我是妳的粉絲，但實在抱歉，這次我無法同意」。

