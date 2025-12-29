南韓網友愛呷台灣味 蔡英文神回「1吃法」掀暴動！

政治中心／江姿儀報導



前總統蔡英文過去曾自曝愛吃台灣常見菜色「三色豆」，連訪德也要喝家鄉味珍珠奶茶，更是資深「香菜控」。先前冬至（21日）時脆友發文推薦「濃脆花生醬冰淇淋尬香菜」，沒想到意外釣出她回應「我喜歡餐後來一點冰淇淋，我也喜歡香菜，但是香菜加冰淇淋，我不確定這是一個擁有社會共識的吃法…」。近日1名南韓網友大推台灣美食、手搖飲，沒想到她又驚喜現身留言區建議「加爆香菜」，再度引發熱議。





南韓網友「愛呷台灣味」推滷肉飯 蔡英文回「加爆香菜」網暴動：洩國家機密！

南韓網友大推台灣美食滷肉飯，「香菜控」前總統蔡英文現身留言區。(圖／翻攝自Threads、蔡英文IG)

南韓網友宋彩源昨（28日）在Threads上發文，分享自己來台旅遊大啖台灣美食的日常，曬出手搖飲、小吃、零食、街景、行人等照片，以「南韓人眼中的台灣」視角記錄台灣獨特風景，濃厚的人情味與生活氣息滿溢。他還特別狂讚滷肉飯，提醒「吃滷肉飯一定要加滷蛋和油豆腐，不要忘記」，更笑說「如果配我媽媽做的泡菜一起吃，可以吃三碗飯」。

蔡英文親回「謝謝你喜歡台灣」，建議「加兩倍的香菜，會很有台灣味」。(圖／翻攝自蔡英文Threads、農委會臉書)

貼文一出，將近150萬人瀏覽，8.4萬人按讚。今（29日）稍早前總統蔡英文突然留言回覆「謝謝你喜歡台灣。你也可以試著在吃台灣小吃的時候，加兩倍的香菜，會很有台灣味。」，才4小時就吸引將近5萬讚，台灣網友湧入留言「小英您是對的，香菜要加爆」、「雙倍香菜太狠了」、「蔡總統我很喜歡您，但香菜可以不要嗎」、「好幸福喔！被小英留言了」、「小英對香菜的執著」、「這是一個有社會共識的吃法嗎小英？」、「蔡前總統：您洩漏國家機密了！」、「我們小英真的隨時都在海巡，而且永遠不離香菜哏」、「這個帳號什麼時候變成推廣香菜的帳號了？」。事後原PO也親回「哇！你好，怎麼辦我不敢吃香菜，那我從今天努力喜歡香菜（？） 哈哈哈哈哈 謝謝你，很多韓國人愛台灣」。





