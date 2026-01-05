南韓網友爆「仁川蔘雞湯名店」吃到雞糞 貼文引熱議：請公布店名

南韓網友貼出照片，指控一家蔘雞湯名店，竟沒有清乾淨排泄物。翻攝dogdrip論壇貼文



據南韓媒體今天（1/5）報導，近日南韓網路論壇一則貼文，引發關注，有人表示，在仁川一家蔘雞湯名店，竟吃到雞糞，店家也坦承沒清理乾淨，老闆卻不願出面道歉，其他網友感到震驚，認為應公布店名。

據韓媒《中央日報》報導，本月4日，一名南韓網友在社群平台發文，內容寫道：「去年12月23日晚上7時30分左右，我在仁川松島一家知名的人蔘雞湯店，點了人蔘雞湯，咬了一口雞胗，瞬間聞到雞糞的味道，差點吐出來。」

這名網友表示，他請店員來確認，對方坦言「沒有清乾淨」，回應的態度相當鎮定，感覺不是第一次發生這種事。

文章下方貼出部分照片，從畫面中可看到，雞胗內部塞滿黃褐色的塊狀物體，推測是尚未消化的食物殘渣。

貼文指出：「這不是員工的錯，但我留下聯絡方式後，老闆繼續躲起來，只有員工代為道歉，讓我感到很生氣。」

他也提到自己有嚴重陰影：「我的衝擊太大，未來可能都不敢吃雞肉了，不管怎麼刷牙，嘴裡仍有噁心的感覺。」

其他網友紛紛留言：「這應該違反食品衛生法吧」、「餐廳的處理態度太糟糕」、「一定要公布是哪一家店」、「應該讓它直接停業。」

