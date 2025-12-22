南韓總統府將遷回青瓦台 預計耶誕節前後完成搬遷

韓國總統府的搬遷工作，預計耶誕節前後就將結束，目前主要辦公機構幾乎已經全部遷回，部分幕僚已經開始在青瓦台辦公，總統府幕僚長姜勳植月初就曾召開記者會，宣布3年7個月的龍山時代即將結束。

韓國總統府幕僚長姜勳植表示，「總統府將告別龍山時代，回歸青瓦台，總統最初辦公和歸屬的地方。」

前總統尹錫悅任內，把總統府從青瓦台遷至龍山國防部，當時耗費了4000萬美元經費。現任總統李在明，競選期間就主張要遷回青瓦台，理由是「青瓦台擁有完善的安全、禮賓與外交基礎設施，更符合成本效益與運作效率。」青瓦台內部有總統官邸、總統辦公與會客的本館、三棟幕僚辦公用的與民館、接待外賓的迎賓館'、以及記者使用的春秋館。

為了降低青瓦台濃厚的"帝王式總統制"色彩，李在明政府對青瓦台的內部設施重新進行了調整，像是李在明辦公的地點，將從本館遷到與民館，部分設施將有限的開放民眾參觀，並進一步放寬與民溝通的廣度。而由於官邸尚在施工，李在明仍將繼續住在漢南洞住所，明年完工後再另行搬遷。

除此之外，李在明競選時提出的「世宗總統辦公大樓建設計畫」，由於涉及敏感的"遷都修憲"問題，要想按原訂目標在2030年完成，並非易事，有可能朝「增設總統第二辦公地點」的方向推進。