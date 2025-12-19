南韓總統提「禿頭藥」納健保！網戰翻：在開玩笑？

國際中心／張予柔報導



南韓總統李在明近日提出一項爭議性政策構想，主張將遺傳性禿頭的藥物納入國家健康保險補助。他指出，禿頭過去都被視為美容問題，但對部分人來說，已成為影響生活與自信的「生存議題」，因此應該重新檢討健保補助標準。這番言論迅速在國內引發熱烈討論，網路上反應兩極，就連部分禿頭患者也持保留態度。





將遺傳性禿頭的藥物納入國家健康保險一說，遭李在明質疑「難道是不是疾病，取決於我們怎麼定義遺傳病嗎？」。（圖／翻攝自IG＠2_jaemyung）

根據BBC報導，南韓現在的健保制度只有補助因疾病或醫療原因引起的脫髮治療，對最常見的遺傳性禿頭則完全排除。衛生部長鄭銀敬16日在會議中表示，遺傳性禿頭不會直接危及生命，因此無法列入補助範圍。對此，李在明當場回應「難道是不是疾病，取決於我們怎麼定義遺傳病嗎？」此番言論在會議現場掀起討論，也讓外界關注健保補助標準的界線。

禿頭納健保引爭議，有人力挺李在明稱讚「最接地氣的總統」，也有人質疑是政治操作。（示意圖／民視新聞）

這項政策的提出，不少人力挺「禿頭患者好需要」、「可以省好多藥錢」，還稱李在明是「最接地氣的總統」，但也有禿頭患者的看法出現分歧。首爾32歲宋智勳表示，若能節省藥費當然不錯，但同時也覺得「有點像是為了爭取選票」，質疑政治動機；忠清北道33歲的李元宇則坦言，髮線後退讓他外觀與自信受影響，「我會感謝政府補助，但健保本來就處於赤字狀態，不是能隨便亂花錢的情況，禿頭終究還是美容問題，不是疾病」。面對質疑，李在明回應，若真將禿頭藥納入補助，政府將考慮設立補助上限。





值得一提的是，南韓健保體系財務壓力沉重，去年赤字高達11.4兆韓元（約新台幣3360億元），高齡化趨勢也加劇資源分配問題。南韓醫師協會也呼籲政府應優先投入重大疾病治療，有網友批評「連衛生棉、乳癌藥物納保都會被批評，現在卻想補助禿頭藥，根本像是在開玩笑」也有人直言，「如果有個社會，連禿頭都變成生存壓力，那政治該做的不是補助藥，而是改變這個社會」。





