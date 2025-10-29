南韓總統李在明化身頭號川粉，狂讚「您是和平締造者，我願幫您打配合」！川普笑納320萬勳章，明天準備見習近平

美國總統專機「空軍一號」29日近午時分降落在釜山金海國際機場，川普（Donald Trump）也來到這趟「亞洲行」的最後一站——韓國。川普此行名義上是為了出席亞太經合會（APEC）峰會，但世人的焦點幾乎都放在30日的釜山「川習會」，期待美中貿易惡戰或許能在兩人的談判桌上達成某種「停火協定」。不過針對29日下午的一系列行程，作為東道主的南韓總統李在明還是擺出了大陣仗，希望種種奉承手段能讓川普放鬆對韓國的關稅稅率與軍費分擔要求。

原定於中午12點的APEC企業執行長高峰會特別演說，因為主角的姍姍來遲延宕了一個多小時。當川普在美國國歌聲中終於走上慶州藝術殿堂的講台時，現場的鎂光燈剎那間也一起閃爍起來，與會的全球商界領袖們紛紛舉起手機抓拍。川普一開場便對東道主送上讚美：​「我所在的這國家，是一個非常特別的國家，韓國是美國珍貴的朋友與盟邦。」他盛讚韓國人民創造了「經濟奇蹟」，是一個「值得尊敬、值得學習的國家」，並稱讚李在明總統是「一位真正了不起的人」。

美國總統川普抵達南韓，大批反對示威民眾上街抗爭。（美聯社）

川普隨後將話題轉向自己的政績，宣稱在他領導下，「美國已成為全世界最火熱的國家」。在闡述「美國製造業復興」的同時，他巧妙地提及名為「MASGA」的美韓造船合作計畫。川普說美國已不再造船，「但韓國的造船工業非常發達」，他隨即掃視觀眾席，高聲說道：「收購了費城造船廠的那位先生（指韓華海洋），應該就在現場。我相信，費城造船廠（Philly Shipyard）將會成為全世界最成功的造船廠之一！」

對於韓國產業界最為關切的貿易問題，川普則拋出了一顆定心丸，儘管模糊卻充滿希望。「我們正在全球範圍內達成互惠的貿易協議，」他細數著與馬來西亞、柬埔寨、日本的成果，然後話鋒一轉：「與韓國的協議也很快將會敲定。」

這句話的背後，是美韓之間懸而未決的關稅僵局。今年7月，韓國總統府曾一度宣布與美國達成協議，將關稅稅率降至15%，汽車關稅亦然，並承諾將為此在美國投資3500億美元。然而美韓雙方在投資細節上仍有分歧，導致談判至今未能敲定，韓國出口美國的汽車至今仍面臨25%的高額關稅。川普此刻的「很快將會敲定」，究竟是談判已有實質突破，還是為了營造峰會和諧氣氛的外交辭令，仍有待觀察。

2025年10月29日，川普政府的三位重臣：國務卿魯比歐、財長貝森特、商務部長盧特尼克。（美聯社）

在川普的演說現場，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）等內閣核心成員，以及現代汽車集團會長鄭義宣、SK集團會長崔泰源等韓國財界巨頭皆為座上賓，凸顯了這場演說的份量。川普甚至在台上點名負責貿易談判的韓國產業通商資源部長官金正寬，笑稱「聽說他是個非常強悍的談判者。我本來希望韓國能派個稍微弱一點的人來，但他們沒有這麼做」，引發現場一片笑聲。

國寶金冠與最高勳章：一場精心策劃的「和平加冕」

在企業執行長峰會的演說結束後，川普的車隊隨即駛向國立慶州博物館。李在明總統在此為川普準備了最高規格的禮遇，包括一頂國寶級「新羅金冠」的複製品。韓國總統府解釋道，這象徵著在朝鮮半島長期維持和平盛世的新羅歷史，並寄望開啟一個和平共存、共同成長的新時代；此外，還有韓國的最高榮譽——「無窮花大勳章」。韓國媒體指出，這枚勳章主要是授予本國總統及其配偶、或對國家有卓著貢獻的友邦元首。川普是史上第一位獲此殊榮的美國總統。

2025年10月29日，美國總統川普在韓國慶州舉行的亞太經濟合作組織（APEC）企業家峰會上發表演說。（美聯社）

韓國總統府稱，此舉是為了表彰川普「對朝鮮半島和平的貢獻，並期許他繼續扮演和平締造者的角色」。

這枚由純金、紫水晶等打造的勳章，價值不菲。據韓國媒體估算，由於近年金價飆漲，其製作成本光是含金量就可能高達1.3億韓元（約合新台幣320萬），遠高於前總統文在寅夫婦卸任時領取的版本。李在明政府不惜重金，為川普獻上如此厚禮，其背後的政治意涵不言而喻。李在明在隨後的峰會開場白中，更是將對川普的讚美推向了高峰：「我們川普總統，總是與『第一次』或『唯一』這些詞彙相伴，他是唯一一位兩度對韓國進行國是訪問的美國總統，剛才那枚大勳章，也是我們第一次授予美國總統。」

美國總統川普（左）抵達南韓，和李在明總統展開元首會議。（美聯社）

李在明表示：「真正令人驚訝的是，總統先生您就任才9個月，就已經為全世界8個紛爭地區帶來了和平。您真切地扮演著『和平締造者』（Peacemaker）的角色，幾乎每個月都在解決可能導致大規模傷亡的重大問題。」李在明將姿態放得極低，甚至承諾：「只要總統您能運用您偉大的力量，在全世界和朝鮮半島創造和平，我將扮演好為您創造條件的『配速員』（Pace-maker）角色。」

談「川金會」破局 川普：以後還有機會

在美韓領袖的「交心」時刻，朝鮮半島問題自然是核心議題。對於外界關注的「川金會」是否可能在此次亞洲行中上演，川普給出了明確的答覆。川普表示：​「我非常了解金正恩委員長，只是這次時間上無法配合。未來還有機會再來，我會和金委員長他們努力，讓所有事情都得到妥善解決。」川普還提及韓戰的遺留問題：「我深知朝鮮半島在官方上仍處於戰爭狀態。我們將會研究能做些什麼來解決這個問題。」

對於川普主動提議會面卻未能成事，李在明則給出了一套完美呼應美方立場的詮釋。「金正恩委員長未能正確理解總統您的真心，導致了（美朝會談）的功敗垂成。」李在明將責任歸於平壤，但他接著說：「儘管如此，您拋出的橄欖枝本身，就已經為朝鮮半島帶來了相當的和平暖意。這將成為一顆種子，在未來催生出朝鮮半島巨大的和平浪潮。」

談「川習會」，川普充滿期待

儘管美韓峰會現場氣氛溫馨，但美韓同盟的現實挑戰並未因此消失。除了讓韓國頭痛的汽車關稅問題，美軍駐韓經費分攤更是川普從第一任期內就不斷敲打韓國的議題。他多次抱怨韓國「搭便車」，支付的費用遠遠不夠，這次造訪韓國是否會舊事重提，始終是懸在首爾上空的一把劍。更重要的是，這場美韓峰會的第二天，川普與中國國家主席習近平將舉行美中元首峰會。

川普也向記者透露，他打算調降一部分對中國加徵的「芬太尼」（Fentanyl）關稅，並表示相信中國會在管制藥物問題上與美國合作。此舉被視為川普在美中峰會前釋出善意，試圖為緊張的貿易關係降溫。川普表示，他相信美中會達成一個對雙方都有利的協議，尤其美中達成貿易協議對南韓也有好處，對所有國家也都是一件好事，「我們將解決鉅額貿易逆差、市場準入的不公平貿易壁壘，以及供應鏈等諸多問題」。

2025年10月29日，韓國民眾在APEC會場外高舉川普中槍時的經典照片。（美聯社）

