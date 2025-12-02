南韓總統李在明宣示：無論花多少時間「兩韓必須統一」

南韓總統李在明今（2）日宣示，不管要花多少時間，南北韓必須統一，這是兩韓「必走的方向」。

南韓總統李在明今（2）日表示，南北韓統一，是兩韓之間必走的道路。他主張，統一必須是以和平方式進行，他也提議，為了達成兩韓「和平統一」的目標，兩韓必須恢復聯絡管道，進行「敞開心扉」的對話。（葉柏毅報導）

據南韓媒體報導，李在明2日在出席南韓「民主和平統一諮詢會議」成立大會時表示，兩韓統一，是分裂的大韓民國，無論經過數十年、數百年、甚至數千年也必須進行的方向。李在明強調，兩韓必須統一，而且必須是和平統一，要以所有人都能同意的方式統一；若是一方吸收另一方，或是以壓迫方式達成的統一，就不是真正的統一。

李在明指出，兩韓目前面臨的時代課題，是終結南北之間的敵對與對立，建立和平共存的新兩韓關係，他相信，只要南韓真誠努力，北韓的態度也可能改變。因此李在明強調，要推動南北韓「共同成長」的合作，首先就要恢復南北韓之間的聯絡管道，並且重新展開「敞開心扉的對話」。

李在明也強調，兩韓分裂，一直阻礙彼此繼續發展，南韓會持續努力，終結朝鮮半島的戰爭狀態，追求半島無核化，為兩韓統一創造堅固的和平基礎。