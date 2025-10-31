南韓總統李在明接見黃仁勳 攜手輝達布局26萬顆GPU打造AI同盟

南韓總統李在明今（31）日接見輝達執行長黃仁勳，一口氣向輝達訂了26萬張最高階GPU，還宣佈要跟輝達大規模合作，打造亞太的「AI之都」。

南韓總統李在明今（31）日利用亞太經合會（APEC）場合，接見輝達執行長黃仁勳，雙方宣布展開大規模AI合作。南韓政府將從輝達方面引進約26萬顆最新型的「圖型處理器」（GPU），將提供給三星、SK海力士、現代汽車與LG等企業，透過工廠與基礎設施，打造「AI同盟」，預計總規模將達14兆韓元，合台幣超過3千億，目標是將南韓打造成亞太區的「AI創新中心」。

據韓聯社報導，李在明稍早在慶州「和白會議展覽中心」，接見了黃仁勳、三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車會長鄭義宣等人。李在明表示，將致力把南韓打造成為亞太AI之都，並吸引包括美國的黑石投資集團，與人工智慧實驗室OpenAI等全球企業，來南韓參與AI發展計畫。

李在明強調，輝達作為AI產業創新的領航者，將與南韓政府及企業合作，為國內AI產業提供完整基礎設施與技術支持，同時帶動國際社會的實質貢獻。黃仁勳則指出，南韓具備完整的半導體、製造、通訊與AI創業生態，是AI產業布局的理想地點。