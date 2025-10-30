南韓總統李在明與日相高市初次會談 同意彼此是「重要鄰國」、積極「穿梭外交」

日本首相高市早苗（左）10月30日訪問南韓，與南韓總統李在明於慶州舉行雙邊會談。路透社



南韓總統李在明和日本首相高市早苗，30日在亞太經合會（APEC）領導人會議登場前夕，於會議舉辦地慶尚北道慶州舉行領導人會談。這是韓日新領導人上任後首度會面，氣氛融洽，2人同意積極實現「穿梭外交」，加強2國合作。

韓聯社報導，李在明在會談中表示，韓日兩國是擁有諸多共同點的鄰國。在瞬息萬變的國際局勢和經貿環境下，韓日兩國較以往任何時期都應加強未來合作。若兩國分享經驗並加強合作，不僅能夠妥善應對國內問題，也有助於處理國際事務。

李在明表示，聽聞高市首相在上周舉行的就職記者會上表示，南韓是日本重要的鄰國，希望推動兩國關朝向未來穩定發展，對此完全認同。

高市早苗表示，基於兩國迄今建構的合作基礎，堅信推動日韓關係朝向未來穩定發展符合雙方共同利益。日本和南韓互為重要鄰國，在當前的戰略環境下，日韓關係以及合作的重要性日益凸顯。期待能通過穿梭外交與李在明總統保持良好溝通，並在各層級深化交流與合作。

日本放送協會（NHK）報導，高市在南韓當地時間30日下午搭乘政府專機抵達釜山，驅車前往慶州，晚間6點多開始會談，會議約45分鐘。

兩國領導人在會談中重申日韓合作以及日美韓合作的重要性，一致同意加强两國領導人互訪，積極開展「穿梭外交」，以促進雙邊關係的穩定與未來發展。

高市在會談中指出：「日本和韓國互為重要的鄰國，在當前的戰略環境下，日韓關係以及日韓美合作的重要性日益凸顯。我相信，在日韓關係已有的基礎上，穩定發展面向未來的日韓關係，對兩國都將大有裨益。為此，我希望運用『穿梭外交』，確保我與總統保持有效溝通。」

李在明表示：「我非常高興能第一次見到首相。由於她是日本史上第一位女首相，我們也懷著特殊的意義向她表示祝賀。」他也呼應高市「日本和韓國互為重要鄰國」說法，「她希望以面向未來、穩定的方式發展韓日關係，這和我平常的說法一樣，令人驚訝的是，竟然沒有一個字不一樣」。

高市在會談後舉行記者會表示：「李在明總統熱情地接待我，原定20分鐘的會面持續了45分鐘，期間我們討論許多議題。接下來我將歡迎李總統訪問日本。這是一次非常愉快且有意義的會面。」

