南韓總統李在明與日相高市初次會談 同意彼此是「重要鄰國」、積極「穿梭外交」
南韓總統李在明和日本首相高市早苗，30日在亞太經合會（APEC）領導人會議登場前夕，於會議舉辦地慶尚北道慶州舉行領導人會談。這是韓日新領導人上任後首度會面，氣氛融洽，2人同意積極實現「穿梭外交」，加強2國合作。
韓聯社報導，李在明在會談中表示，韓日兩國是擁有諸多共同點的鄰國。在瞬息萬變的國際局勢和經貿環境下，韓日兩國較以往任何時期都應加強未來合作。若兩國分享經驗並加強合作，不僅能夠妥善應對國內問題，也有助於處理國際事務。
李在明表示，聽聞高市首相在上周舉行的就職記者會上表示，南韓是日本重要的鄰國，希望推動兩國關朝向未來穩定發展，對此完全認同。
高市早苗表示，基於兩國迄今建構的合作基礎，堅信推動日韓關係朝向未來穩定發展符合雙方共同利益。日本和南韓互為重要鄰國，在當前的戰略環境下，日韓關係以及合作的重要性日益凸顯。期待能通過穿梭外交與李在明總統保持良好溝通，並在各層級深化交流與合作。
日本放送協會（NHK）報導，高市在南韓當地時間30日下午搭乘政府專機抵達釜山，驅車前往慶州，晚間6點多開始會談，會議約45分鐘。
兩國領導人在會談中重申日韓合作以及日美韓合作的重要性，一致同意加强两國領導人互訪，積極開展「穿梭外交」，以促進雙邊關係的穩定與未來發展。
高市在會談中指出：「日本和韓國互為重要的鄰國，在當前的戰略環境下，日韓關係以及日韓美合作的重要性日益凸顯。我相信，在日韓關係已有的基礎上，穩定發展面向未來的日韓關係，對兩國都將大有裨益。為此，我希望運用『穿梭外交』，確保我與總統保持有效溝通。」
李在明表示：「我非常高興能第一次見到首相。由於她是日本史上第一位女首相，我們也懷著特殊的意義向她表示祝賀。」他也呼應高市「日本和韓國互為重要鄰國」說法，「她希望以面向未來、穩定的方式發展韓日關係，這和我平常的說法一樣，令人驚訝的是，竟然沒有一個字不一樣」。
高市在會談後舉行記者會表示：「李在明總統熱情地接待我，原定20分鐘的會面持續了45分鐘，期間我們討論許多議題。接下來我將歡迎李總統訪問日本。這是一次非常愉快且有意義的會面。」
更多太報報導
【一文看懂】川習會100分鐘談什麼！稀土、芬太尼...關鍵問題一次看
釜山川習會成功嗎？路透：只是脆弱的「戰術性休戰」、貿易戰根本問題仍未解決
不止鬆綁稀土！川普發文感謝習近平「買阿拉斯加石油及天然氣」
其他人也在看
林信義APEC峰會爭取會川普 總統府：任何見面都會「自然而然」發生
2025年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議31日在南韓慶州登場，我國領袖代表林信義特別提前3天抵達當地，盼爭取更多雙邊及非正式會面。對於林會不會爭取跟美國總統川普、日本首相高市早苗會面，總統府發言人郭雅慧回應，任何可能性我們都不排除，跟各國領袖或領袖代表的見面都會「自然而然」發生。自由時報 ・ 1 天前
川普允諾韓國核潛艦在費城建造 韓國企業今年8月已收購費城造船廠
美國總統川普於10月29日在其社群媒體平台Truth Social上發布一系列貼文，揭示了與韓國總統李在明會晤後達成的一項巨額經貿與戰略安全協議。川普宣稱，這項協議將為美國帶來數千億美元的資金流入，同時顯著加強美韓兩國的軍事同盟關係。川普在貼文中明確指出，韓國已同意向美國支付3500億美元，以換取美國降低對其商品徵收的關稅。此外，作為更廣泛的經濟合作的一部分......風傳媒 ・ 22 小時前
領導人雙邊會談密集登場 日媒：日相高市10/31將與習近平會談
日本首相高市早苗將在赴南韓出席亞太經合會（APEC）領導人會議時，31日與中國國家主席習近平舉行場邊會談。太報 ・ 1 天前
深海尋寶 肉食性海綿動物現蹤南冰洋
全球最大規模的海洋生物探索計畫「海洋普查」，公布了一批新物種，發現地點就在南極洋與南大西洋交會處，豐富的地形，包括海底溫泉系統，孕育中各種不尋常的動物，包括一種外表相當夢幻而且無害的肉食性海綿。 ...大愛電視 ・ 16 小時前
荷蘭國會大選 極右派與親歐中間派政黨旗鼓相當
（中央社海牙30日綜合外電報導）荷蘭昨天提前舉行國會大選，根據已開出逾9成的選票結果，極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders）所屬的自由黨（PVV）與一個親歐的中間派政黨在這場激烈選戰中勢均力敵。中央社 ・ 21 小時前
疑不滿千萬標案失利！ 得標園藝公司遭工程車猛撞
宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭冬山鄉昨(29)日發生一起暴力事件，有民眾住商合一的家和車都被撞壞，而且過程非常驚悚。一名林姓男子駕駛黃色工程車，倒車猛撞屋前的白色休旅車後，又倒車撞向大門兩次。屋主還因受到驚嚇高血壓送醫。家屬也透露，平常沒跟對方結怨，懷疑是跟他們標到與公家機關一千萬元的景觀工程標案有關，至於詳細原因，還有待調查釐清。而肇事男子，也被查緝到案、依法函送偵辦。 黃色的工程車，倒車衝撞停在路邊的白色自小客車，導致白車引擎蓋幾乎對折嚴重變形，穿著藍色衣服80歲的屋主，聽到巨大聲響趕快出來查看，還眼睜睜看著對方，工程車又倒車一次，這回還直接撞進屋主的家，導致大門和窗戶嚴重毀損，沒想到還沒完，第三次又猛力朝大門撞，而停放在門口的兩台機車，也被撞倒在地上，大門門框與窗戶全毀，玻璃碎片散落滿地，現場一片狼藉。屋主女兒說：「還好我們就是有跳走，不然真的會被他撞到人。」屋主還因受到驚嚇高血壓送醫，女兒回想起驚悚衝撞當下，還是心有餘悸，被撞屋主女兒說：「當下不就大家都嚇到對啊，我們會計小姐在這邊耶，好在是這邊本來都是小孩子的遊樂區，這原本是小朋友的遊樂區對啊，整個衝進來這邊對啊，剛好小朋友帶去醫院看醫生，要不然都在這裡玩。」被撞的的是宜蘭冬山鄉一家園藝公司，29日下午，35歲的林姓男子開車三連撞他們家後棄車離開，讓屋主家人擔心害怕，屋主女兒表示，並沒有與人結怨，猜測可能與今年得標的，公家機關四區工程處，一千萬元景觀工程標案有關。羅東分局偵查隊副隊長陳特龍說：「調閱監視器迅速掌握犯嫌身分，並查緝到案。」疑似因為工程標案問題引發糾紛，工程車駕駛事後被查緝到案，被依傷害毀損及恐嚇罪嫌函送偵辦，要為自己行為付出代價。 原始連結華視影音 ・ 17 小時前
韓、日領導人首次會晤，承諾深化關係並尋求未來合作
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，韓國總統李在明與日本新任首相高市早苗週四舉行了首次面對面會晤，承諾以穩定且具有前瞻性的方式推動兩國關係。李在明表示，此次會晤是重申兩國深厚關係並為未來發展奠定基礎的良機。他強調，兩國應尋求「向未來的合作」。高市早苗在與李在明約40分鐘的會晤後向媒體表示，雙方同意在現有關係基礎上繼續深化合作，並強調當前環境下雙邊關係與合作的重要性。兩國領導人的表態傳遞出協作的基調，標誌著兩國改變了過去較為對抗的立場，致力於加強供應鏈合作，並共同因應地區安全問題，尤其是北韓問題。財訊快報 ・ 2 小時前
臺中榮總攜手跨院專家 推達文西手術深度培訓
現代外科手術講求精準與微創，訓練難度日益提高，為改善年輕外科醫師臨床操作機會不足的問題，臺中榮民總醫院自10月27日起舉辦為期六天的「達文西機械手臂輔助手術培訓課程」，結合多院專家共同指導，其中五天規劃為國內少見的大體深度實作訓練，並首次開設夜間課程，讓臨床醫師能兼顧工作與進修。全國廣播 ・ 19 小時前
歐洲央行利率按兵不動 歐股收盤跌多漲少
（中央社倫敦30日綜合外電報導）歐洲中央銀行（ECB）今天決定維持利率於2%不動，符合外界預期，歐洲主要股市收盤跌多漲少，但幅度都不大。中央社 ・ 9 小時前
時隔6年川習會再碰頭 關稅協商有進展
美國總統 川普：「很高興見到你。」中國大陸國家主席 習近平：「很高興與你見面了。」川習會30號 於南韓釜山登場，這是兩人自2019年以來，睽違6年，首次面對面會晤。各界高度關注 美中貿...大愛電視 ・ 16 小時前
大陸證實：習近平10/31會見高市早苗
日本共同社今（29）日引述多名政府相關人士報導，日中兩國政府打算在南韓亞太經合會（APEC）高峰會見面。大陸外交部今天也證實，習近平將在10月31日會見日本新首相高市早苗。 路透社報導，習近平與中廣新聞網 ・ 1 天前
日月潭花火音樂嘉年華11/1登場 集集警分局強化交通疏導確保安全順暢
2025日月潭花火音樂嘉年華總計三場煙火秀，分別於9月20日、11月1日及11月15日舉行。繼首場在伊達邵碼頭圓滿落幕後，第二場將於11月1日（星期六）晚間在水社中興停車場盛大登場，屆時將結合音樂與煙火表演，預計吸引大量遊客前來觀賞，為維持活動期間交通順暢及安全秩序，集集警分局已預先規劃交通疏導措施，強化車流引導，並動用義警、義交及民防人力協助疏導，確保活動順利進行。為因應花火活動期間人潮及車潮湧入，集集警分局已針對水社及向山周邊主要道路完成實施交通管制公告，屆時加強引導車輛依序進出，避免路段壅塞，也特別提醒，活動現場停車位有限，建議遊客多加利用大眾交通運輸工具，如高鐵、台鐵轉乘南投客運或日月潭接駁車前往，以減少車流壓力與等候時間。同時，警方將於主要路口與停車場周邊安排員警與民力全程引導，維護交通秩序與行人安全。集集警分局呼籲，活動當天部分道路將實施臨時交通管制，請駕駛人遵從現場員警及導引人員指揮，切勿違規停車，以免影響交通及行人安全。民眾觀賞煙火時，應遵守現場安全規範，勿靠近施放區域，並共同維護環境整潔，展現良好旅遊品質。若民眾能配合交通疏導及多利用公共運輸，不僅能減少塞車時間，也能台灣好新聞 ・ 16 小時前
高市早苗與李在明首次會晤 強調日韓將加強合作
日本首相高市早苗今天(30日)抵達南韓準備出席亞太經合組織(APEC)領袖峰會，她並與南韓總統李在明舉行了她上任以來的首次峰會。 日本共同社報導，上週就任首相的高市早苗今天從東京前往南韓，準備出席11月1日在南韓古都慶州開幕的APEC領袖峰會。 以保守派立場著稱的高市早苗表示，東京希望與首爾穩定發展「面向未來」的關係，並在此基礎上，進一步改善近年來因二戰遺留歷史問題而一度蒙上陰影的雙邊關係。 高市早苗說：「穩定、面向未來的關係將使日本和南韓都受益。」 南韓聯合通訊社報導，總統李在明在與日本新任首相的首次峰會中表示，面對全球快速變化的情勢，首爾和東京應加強合作。 李在明在會談開始時重申了他將致力於與日本密切合作的承諾。李在明表示：「在國際格局和貿易環境快速變化的背景下，我認為南韓和日本作為擁有諸多共同點的鄰國，比以往任何時候都更需要加強面向未來的合作。」 李在明指出，南韓和日本在國內外都面臨到許多共同的挑戰，並強調，兩國透過協調展開合作的重要性。 他表示：「我相信，透過分享經驗和攜手合作，我們不僅能夠成功應對國內問題，也能成功應對國際問題。」 兩人的前一任領袖-前日相石破茂和前南韓總統尹中央廣播電台 ・ 16 小時前
中僑胞五星旗海迎習近平 南韓示威者當面喊中共OUT｜#鏡新聞
川習會的場外10月30日也很熱鬧，為了迎接習近平到訪，中國僑胞和留學生，一大早就帶著五星旗到現場等待。但同時，韓國保守派的反中抗議人士也到場，大嗆「習近平OUT」、以及「這裡不是中國」，維安緊張，南韓警方在機場外、制高點都有部署警力。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 16 小時前
日月光打造高中生創新創業獎 2025百萬獎金得主揭曉
由台北市教育局指導，日月光投控、日月光環保永續基金會及國立師大附中共同主辦、銘傳大學執行的「2025日月光青少年永續創新競賽」，於25日在師大附中附智講堂舉行決賽暨頒獎典禮。中時財經即時 ・ 14 小時前
美賣F-16V全「匿蹤」？諷軍購歪歌〈隱形的戰機〉網瘋傳
我國2019年度提出新式戰機採購特別預算，向美國採購66架F-16V戰機與相關系統、裝備，總經費2467億餘元，卻至今遲遲未交機，引發質疑。近日一段改變自經典歌曲〈隱形的翅膀〉的KUSO歌〈隱形的戰機〉在網路瘋傳，酸爆台灣終於也有隱形戰機了，付完錢一架都沒來的F-16V戰機。中時新聞網 ・ 14 小時前
川普盛讚習近平「老朋友、偉大領導人」，習近平回捧「和平守護者」！美中領導人釜山王見王，峰會結果全球屏息以待
美國總統川普與中國國家主席習近平的釜山會晤今天（30日）終於登場，這不僅是川普重返白宮後，美中兩國最高領導人的首次面對面交鋒，更被視為一場可能決定全球未來數年政經走向的「世紀豪賭」，雙方能否在關稅壁壘、科技管制與地緣政治的鋼索上，找到新的平衡點，結束長達數月的貿易戰僵局，全球市場與政壇皆屏息以待。根據美聯社的現場直播畫面，川普與習近平的車隊已先後抵達釜山金海......風傳媒 ・ 23 小時前
通膨進入甜蜜點？歐洲央行利率連三凍 市場卻更敏感
歐洲央行 (ECB) 周四 (30 日) 如市場預期按兵不動，連續第三次維持主要隔夜存款利率在 2% 不變。通膨已回落至目標區間附近，且經濟未如先前擔憂般陷入衰退，讓決策者選擇延續觀望模式，以「逐次會議、依據數據」方式審鉅亨網 ・ 14 小時前
新竹香山私幼爆虐童! 家長被拒門外 怒批園方態度傲慢
地方中心／黃兆康 新竹報導新竹市香山區一所幼兒園日前驚傳虐童事件，多名家長指控老師對幼童施暴，已有至少四名幼童驗傷並完成報案。不過，園方召開家長說明會，不僅沒通知受害幼童家長，還把他們擋在門外，引發現場家長怒吼抗議，痛批園方態度傲慢、市府態度也很消極，根本是「幫凶」。家長手舉紅布條怒喊抗議，情緒相當激動，痛批園方不僅事發後始終未出面道歉，還在召開家長說明會時，刻意不通知受害幼童的家長，甚至把他們拒於門外。家長：「我今天的訴求只是想要來這邊聽，他們私下對家長開的家長說明會，然後因為我小朋友還沒有轉學，他只是請假而已，然後APP也被校方登出了，然後我來到這裡，我不能來聽家長說明會，我覺得很奇怪。」家長園門外抗議，痛批園方冷處理，召開家長說明會，卻未通知虐幼童家長。（圖／民視新聞）新竹市香山區私立幼兒園爆發老師疑對幼童甩耳光、轉耳朵及關垃圾桶誇張施暴，已知至少4名幼童完成驗傷和報案，且施暴教師不止1人。園方召開家長說明會，卻未通知疑受虐幼童家長。民代痛批，這是對家長與孩子的再次傷害。竹市議員(時力)廖子齊：「我認為市府要更積極更確保調查的透明、公平。並且要確保園方程序中的這些溝通和說明。我也會繼續追蹤市府的處理進度，也呼籲教育處要加強監督輔導機制，不要讓原方用這種態度來對待家長和孩子。」4幼童驗傷報案、教師停職調查，議員批開家長說明會，卻未通知，這是對家長與孩子的再次傷害。（圖／民視新聞）新竹市政府教育處特殊與學前教育科吳美欣科長：「目前本案已進入調查程序中，並不會因為該園召開說明會，來影響本府的持續調查。」目前已有多位家長報警，教育處也介入調查，但家長認為官方態度消極、園方仍未道歉。他們呼籲市府應公開調查結果、給家長與孩子一個交代。(民視新聞黃兆康新竹報導)原文出處：新竹香山私幼爆虐童! 家長被拒門外 怒批園方態度傲慢 更多民視新聞報導伸港小姊妹遭高速撞死 無照駕駛翁判刑1年2月虐童錄音震撼家長！陳乃瑜批教育局護短 涉案教保員停職15歲少年鐵軌上開心錄影 下一秒被撞飛慘死！母親直擊全程心碎了民視影音 ・ 17 小時前
不透露會談細節？APEC會議期間 楊珍妮與美副貿易代表有互動
行政院政務委員暨經貿辦總談判代表楊珍妮出席在南韓慶州的APEC雙部長會議後，在當地舉行記者會時透露，與美國副貿易代表史威...聯合新聞網 ・ 14 小時前