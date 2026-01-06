南韓總統李在明訪中國強化合作 北韓發射飛彈警告

南韓總統李在明與中國國家主席習近平5日會談簽署14項MOU。(圖片來源/李在明FB)

刻正於中國訪問的南韓總統李在明與中國國家主席習近平5日舉行峰會後，雙方簽署一系列產業合作協議，南韓也同意將一對清代石獅歸還中國。不過在此同時，北韓似乎顯得坐立難安，於李在明出發前往中國之際發射今年來的首發飛彈，警告意味濃厚。

李在明4日起前往中國進行4天的訪問，於5日與習近平進行90分會談。根據《韓聯社》（Yonhap）報導，李在明表示這次會談將成為韓中關係全面恢復元年的契機。

南韓方面估計有161家企業、416人參與，其中包括三星電子（Samsung Electronics）會長李在鎔、LG集團會長具光謨、SK集團會長崔泰源和現代（Hyundai）集團會長鄭義宣。中方企業人士約200人參與，總計共600人出席會談。

中韓簽署14項MOU包括自駕車合作

中韓在峰會中簽署包含產業、技術和環境等領域的14項合作備忘錄（MOU），雙方決定在多個領域加強合作。在科技領域，中韓除了同意在科技創新和數位技術方面強化合作之外，也將共同扶持有潛力的新創企業和強化智慧財產權的保護等。

在企業合作方面，包括新世界集團與阿里巴巴將進行南韓商品對中國的線上出口，由阿里巴巴世界各地的平台販售南韓商品。南韓自動駕駛技術公司SWM則將與聯想合作，共同開發用於Level 4自動駕駛商用化的高效能運算技術。

此外，南韓國立中央博物館將把一對清代石獅歸還中國。這對石獅是清朝時期於中國製作，自1933年購入後一直由南韓澗松美術館（Kansong Art Museum）收藏，南韓國立中央博物館已與中國國家文物局簽署證書，正式完成歸還手續。青瓦台表示，歸還中國文物的決定為兩國擴大文化交流鋪平道路。

北韓飛彈2026年首發，警告意味濃厚

雖然北韓和中國關係密切，不過就在李在明出發首日，北韓仍不顧與中國的兄弟之情，毫不客氣朝著東部海域發射多枚彈道飛彈，這是北韓去年11月以來再次發射但，也是2026年以來首發。

首爾遠東研究所（Far Eastern Studies ）教授Lim Eul Chul接受《路透社》（Reuters）專訪時表示，平壤射飛彈形同向中國發出訊號，阻止南韓與中國建立更緊密的關係，並對抗中國在無核化問題上的立場。

Lim還表示，這也代表北韓想對外界傳送一個訊息：北韓有強大的力量，與委內瑞拉的脆弱截然不同。美國於1月3日發動一系列襲擊，並俘虜了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。

諷刺的是，這次李在明與習近平會談據傳也將討論朝鮮半島的和平議題，由於北韓發射飛彈的警告意味濃厚，再加上領導人金正恩近日大秀軍事肌肉，即使觸及相關議題，恐怕只是淪為紙上談兵。

《CNN》引述北韓官方媒體消息指出，金正恩3日視察一家軍工廠時，要求廠家把戰術導向武器產量提高1倍，最近幾週他還多次視察武器製造廠和核動力潛艇，並在今年的勞動黨第9次全國代表大會召開前監督飛彈試射。

