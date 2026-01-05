南韓總統李在明訪中 試圖在美中競爭間建立避險空間

南韓總統李在明從4日開始，展開為期4天的國是訪問。學者分析，李在明此次行程的核心目標在於恢復中韓關係正常化，並試圖在美中競爭的格局下，為南韓爭取更有利的「避險空間」，不過由於安保議題與地緣政治的制約，中韓關係想要有實質突破，恐仍面臨高度不確定性。

李在明訪中 兩個月內與習近平二度會晤

韓國總統李在明4日下午抵達中國，展開為期4天的國事訪問，這不僅是他就任總統後首次訪中，也是韓國總統時隔6年的中國行。其中，李在明與中國國家主席習近平也將舉行會談，這也是兩人繼2025年11月在韓國慶州APEC峰會會晤後，短短兩個月內的第二次會面。

恢復中韓經貿交流 李在明此行重中之重

對此，國防安全研究院國家安全研究所助理研究員林志豪認為，李在明此行的重中之重就是要恢復各領域的中韓合作，特別是在經濟、半導體、電動汽車、再生能源及宇宙航太等產業領域，因此這次的會談可能達成初步共識或簽署十幾項經濟領域的合作備忘錄（MOU）。

中韓互動 安保歸安保 經濟歸經濟

對於這次的中韓峰會，林志豪表示，中國很明顯就是想藉由拉近南韓，來瓦解美日韓在東北亞的三角關係，但他認為，就算中韓在經貿關係上可能回溫，但面對中國及北韓威脅，南韓恐仍將堅持「安保歸安保，經濟歸經濟」的原則，很難在安全問題上順從中國。

他說：『韓美日或是韓美關係這個安全上的互助合作，我覺得很難打破， 而且應該說這部分是不得不有這樣的需求，因為畢竟中國的軍事威脅就是在那邊，北韓的核武威脅也在那邊，而且俄羅斯也加入到韓半島的賽局裡面，而且北韓目前正以我們大家有目共睹的速度，迅速恢復它傳統軍事武力的能力，而且還有非對稱作戰的一些無人機，或是海水下無人機或是空中無人機一些特種作戰能力一直在明顯提升，所以這樣的結構之下，我覺得韓國它勢必不得不在韓美日或是韓美的互助關係之下，持續的維持這樣關係。』

以尊重迴避支持一中爭議 韓欲創造新避險空間

至於對中國在意的「台灣議題」，林志豪觀察到南韓以「尊重」一中原則，取代了支持一中的說法，非常技術性地迴避了相關爭議，目的就是想在中美競爭的格局下，創造一個新的避險空間，避免兩面夾殺。

他說：『台灣問題他們直接在裡面講，他們尊重一中原則，他沒有說支持一中原則，這個我覺得已經算是一個很技術性的迴避，因為北韓他是直接講他支持中國處理台灣問題的一些種種立場，所以說韓國其實我是覺得他還是有試圖要去建立一個新的避險空間，希望能夠在新的美中競爭格局之下，做出一個可以有利於他們能夠避免被兩邊夾殺，而且同時又可以保護自己國家利益，再同時也可以在南北韓關係或是在北韓問題上面能夠有所突破。』

韓欲透過中國 達成朝鮮半島平和進程及無核化目標

而對於朝鮮半島和平進程，以及無核化的議題，政大外交系教授劉德海則認為，除了強化中韓經貿交流外，李在明最主要的目的，就是希望能透過中國力量，重新和北韓對話，改善雙邊的關係。

劉德海說：『對南韓來講最重要的聚焦還是在北韓，因為李在明在訪中之前就提到，中國在朝鮮半島的和平安定，扮演決定性的角色，所以毫無疑問他這次訪問北京的目的，就是希望能夠跟北韓關係改善，當然透過中國的幫忙，這是他現在主要的任務。』

中國對北韓有多少影響力？學者質疑

不過，林志豪則持保留態度，他甚至懷疑中國是否真有介入斡旋南北韓的實力。他分析，雖然南韓希望中國介入南北韓關係的調停，但調查發現，自烏俄戰爭後，北韓目前與俄羅斯的互動頻率遠超中國10倍以上，因此中國現在對北韓還有多少實質控制力，真的令外界懷疑，而且從北韓對南韓「示好」的反應來看，他對南北韓關係的發展前景感到相當悲觀。

林志豪說：『因為其實北韓擺明就是所有的對外關係跟他的戰略上面，就是要把韓國排除掉，而且到目前為止，從李在明上任開始到現在，金正恩，應該說北韓政府從來都沒有回覆韓國任何一個喊話，針對韓國喊話做出任何的回應，完全沒有，完全就是把它pass掉，所以這部分我覺得很悲觀。』

中韓關係回溫 仍難打破美日韓三角關係

儘管如此，林志豪仍預期林在明這次訪中行程是中韓關係恢復對話的開端，只是預期成效將侷限於經濟領域。至於南韓在面對中國軍事擴張與美日韓三角安保合作的需求下，是絕對不會在安全議題上對中國讓步。最後他提醒，台灣應持續密切追蹤南韓在美中之間的互動與韓半島局勢的演變，因為這將直接影響東北亞區域秩序的重新洗牌。