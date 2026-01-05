南韓總統李在明訪中 試圖在美中競爭間建立避險空間
南韓總統李在明從4日開始，展開為期4天的國是訪問。學者分析，李在明此次行程的核心目標在於恢復中韓關係正常化，並試圖在美中競爭的格局下，為南韓爭取更有利的「避險空間」，不過由於安保議題與地緣政治的制約，中韓關係想要有實質突破，恐仍面臨高度不確定性。
李在明訪中 兩個月內與習近平二度會晤
韓國總統李在明4日下午抵達中國，展開為期4天的國事訪問，這不僅是他就任總統後首次訪中，也是韓國總統時隔6年的中國行。其中，李在明與中國國家主席習近平也將舉行會談，這也是兩人繼2025年11月在韓國慶州APEC峰會會晤後，短短兩個月內的第二次會面。
恢復中韓經貿交流 李在明此行重中之重
對此，國防安全研究院國家安全研究所助理研究員林志豪認為，李在明此行的重中之重就是要恢復各領域的中韓合作，特別是在經濟、半導體、電動汽車、再生能源及宇宙航太等產業領域，因此這次的會談可能達成初步共識或簽署十幾項經濟領域的合作備忘錄（MOU）。
中韓互動 安保歸安保 經濟歸經濟
對於這次的中韓峰會，林志豪表示，中國很明顯就是想藉由拉近南韓，來瓦解美日韓在東北亞的三角關係，但他認為，就算中韓在經貿關係上可能回溫，但面對中國及北韓威脅，南韓恐仍將堅持「安保歸安保，經濟歸經濟」的原則，很難在安全問題上順從中國。
他說：『韓美日或是韓美關係這個安全上的互助合作，我覺得很難打破， 而且應該說這部分是不得不有這樣的需求，因為畢竟中國的軍事威脅就是在那邊，北韓的核武威脅也在那邊，而且俄羅斯也加入到韓半島的賽局裡面，而且北韓目前正以我們大家有目共睹的速度，迅速恢復它傳統軍事武力的能力，而且還有非對稱作戰的一些無人機，或是海水下無人機或是空中無人機一些特種作戰能力一直在明顯提升，所以這樣的結構之下，我覺得韓國它勢必不得不在韓美日或是韓美的互助關係之下，持續的維持這樣關係。』
以尊重迴避支持一中爭議 韓欲創造新避險空間
至於對中國在意的「台灣議題」，林志豪觀察到南韓以「尊重」一中原則，取代了支持一中的說法，非常技術性地迴避了相關爭議，目的就是想在中美競爭的格局下，創造一個新的避險空間，避免兩面夾殺。
他說：『台灣問題他們直接在裡面講，他們尊重一中原則，他沒有說支持一中原則，這個我覺得已經算是一個很技術性的迴避，因為北韓他是直接講他支持中國處理台灣問題的一些種種立場，所以說韓國其實我是覺得他還是有試圖要去建立一個新的避險空間，希望能夠在新的美中競爭格局之下，做出一個可以有利於他們能夠避免被兩邊夾殺，而且同時又可以保護自己國家利益，再同時也可以在南北韓關係或是在北韓問題上面能夠有所突破。』
韓欲透過中國 達成朝鮮半島平和進程及無核化目標
而對於朝鮮半島和平進程，以及無核化的議題，政大外交系教授劉德海則認為，除了強化中韓經貿交流外，李在明最主要的目的，就是希望能透過中國力量，重新和北韓對話，改善雙邊的關係。
劉德海說：『對南韓來講最重要的聚焦還是在北韓，因為李在明在訪中之前就提到，中國在朝鮮半島的和平安定，扮演決定性的角色，所以毫無疑問他這次訪問北京的目的，就是希望能夠跟北韓關係改善，當然透過中國的幫忙，這是他現在主要的任務。』
中國對北韓有多少影響力？學者質疑
不過，林志豪則持保留態度，他甚至懷疑中國是否真有介入斡旋南北韓的實力。他分析，雖然南韓希望中國介入南北韓關係的調停，但調查發現，自烏俄戰爭後，北韓目前與俄羅斯的互動頻率遠超中國10倍以上，因此中國現在對北韓還有多少實質控制力，真的令外界懷疑，而且從北韓對南韓「示好」的反應來看，他對南北韓關係的發展前景感到相當悲觀。
林志豪說：『因為其實北韓擺明就是所有的對外關係跟他的戰略上面，就是要把韓國排除掉，而且到目前為止，從李在明上任開始到現在，金正恩，應該說北韓政府從來都沒有回覆韓國任何一個喊話，針對韓國喊話做出任何的回應，完全沒有，完全就是把它pass掉，所以這部分我覺得很悲觀。』
中韓關係回溫 仍難打破美日韓三角關係
儘管如此，林志豪仍預期林在明這次訪中行程是中韓關係恢復對話的開端，只是預期成效將侷限於經濟領域。至於南韓在面對中國軍事擴張與美日韓三角安保合作的需求下，是絕對不會在安全議題上對中國讓步。最後他提醒，台灣應持續密切追蹤南韓在美中之間的互動與韓半島局勢的演變，因為這將直接影響東北亞區域秩序的重新洗牌。
其他人也在看
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 100
馬杜洛遭「斬首式逮捕」 川普下重手、中國多年布局這事一夕成空？
美國總統川普數月來又是威脅又是施壓，3日出手夜襲委內瑞拉，推翻左翼獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。台灣基進指出，委內瑞拉原是中國進入拉美的重要橋頭堡。隨著馬杜洛遭到「斬首式逮捕」，拉美陣營勢必寒蟬效應，美國重新鞏固西半球霸權。其他國家未來與中國合作，將更顧忌美國壓力。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 39
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 143
中官媒酸美「世界惡霸」自家人不挺 中共國師嗆只會打嘴炮：真不要臉
美國於3日清晨在發起軍事行動中，轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。中共官媒新華社微信怒斥川普無限擴張權力是「世界惡霸」，沒想到卻被稱為「中共國師」的知名武統學者李毅爆粗口開嗆只會打嘴炮「真不要臉」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 64
美軍夜襲委內瑞拉！俄羅斯怒批川普「理由站不住腳」 要求安理會介入
委內瑞拉首都加拉加斯於3日凌晨發生連環爆炸，美國總統川普（Donald Trump）稍早證實，美軍對委內瑞拉發動大規模軍事攻擊，並成功逮補委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）和其妻子。俄羅斯發聲譴責，稱此為美國的「武裝侵略行動」，呼籲各方克制，避免衝突進一步升級。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 110
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 1 天前 ・ 194
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 202
還有台灣人幫馬杜洛說話！他曝「委內瑞拉才剛嗆台1事」：哪個筋不對？
1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，遭美軍押送美國候審。然而馬杜洛被抓後，仍有台灣人在幫他說話，政治工作者周軒就提到，委內瑞拉此前才剛批評美國對台軍售。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 96
藍白合慘破局？民眾黨「這4縣市」推人選 鄭麗文回應了
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，前黨魁柯文哲更宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。除了嘉義市之外，各界也相當關注新竹市、宜蘭縣、新北市藍白合狀況，國民黨主席鄭麗文今（4）日表態，大家都釋出最大的誠意與善意，相信能提出共同接受的人選。民視 ・ 22 小時前 ・ 99
150架戰機癱瘓委內瑞拉防空系統！美軍直搗黃龍逮馬杜洛 委國官員：40軍民死亡
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導美國昨（3）日對委內瑞拉發動大規模軍事行動，派出超過150架戰機空襲多處機場與軍事設施，迅速癱瘓防空系統，並直搗總統府...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
不只抓馬杜洛這麼簡單 帥化民：美國這步棋讓整個南美都緊張了
美國近日對委內瑞拉展開軍事攻擊，並已成功拘捕委國總統馬杜洛，此舉在國際間掀起軒然大波。退役中將帥化民4日分析指出，華府這波操作堪稱「一雞好幾吃」，不僅能夠掌握能源主導權，更能向整個南美洲釋放強烈警告訊號，發揮殺雞儆猴效應。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 76
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 109
美軍竟一夜活捉委國總統馬杜洛！中共國師李毅「自搧巴掌」：我不是人了
美國總統川普近日下令對委內瑞拉採取軍事行動，相關畫面曝光後引發國際關注。被稱為中共國師的中國社會學者李毅4日也在個人YouTube頻道針對美方執法行動發表看法，過程中甚至情緒激動，一度哽咽並自搧巴掌。畫面也在Threads上引發熱議，更有網友直言「中國人還知道丟臉，比藍白好多了」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 123
委總統突遭美特種部隊入侵帶走！牛彈琴：給世界三大教訓 國際安全警鐘響起
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 107
美軍生擒馬杜洛引外交海嘯！拉美各國憂：今日委國，明日任何一國
美軍於 3 日凌晨閃擊委內瑞拉並強行帶走總統馬杜洛夫婦的行動，已在國際外交圈投下一枚殺傷力巨大的震撼彈。從拉美鄰國到中、俄等大國，各界紛紛發出強烈譴責，擔憂川普（Donald Trump）治下的美國正重返「大棒政策」（Big Stick Policy），將國際秩序推向暴力與混亂的深淵。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 33
美逮捕馬杜洛「對台灣是大好消息」曹興誠：一舉敲碎中共如意算盤
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）夫婦，震驚國際社會。聯電創辦人曹興誠直呼「對台灣是大好消息。」他在臉書發文寫道：「美國於1月2日午夜時分，派遣特種部隊深入委內瑞拉首都卡拉卡斯逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛，並將其夫婦押送至紐約；此舉震驚了全世界。前台北縣長周錫偉才剛做了一個短影片，嬉皮笑臉地嘲笑美國不敢進軍委內瑞拉，現在慘遭打臉。全世界的左派人士紛紛指責美國侵犯他國主權，其實這些人的觀念已經落伍，還以為國家主權在任何情況下都不可侵犯。」 曹興誠指出，1994年非洲盧安達發生了種族大屠殺，三個月之間被殺的人數超過80萬，遭到系統性強姦的婦女估計有25萬至50萬。1995年7月波士尼亞又發生斯雷布雷尼察（Srebrenica）大屠殺，約8千名穆斯林遭到塞爾維亞共和軍處決。時任聯合國秘書長安南（Annan）在親身經歷盧旺達大屠殺與波士尼亞戰爭中聯合國的無力後，深刻反思傳統「國家主權」與「基本人權」之間的衝突。在傳統的國際關係中，國家主權（Sovereignty）被視為「擋箭新頭殼 ・ 9 小時前 ・ 110
重擊委內瑞拉！石油投資全看美國臉色 他曝：中國經濟恐怕很快就會出事
路透社引述4位知情人士的話報導，美國總統川普宣布封鎖所有進出委內瑞拉水域的受制裁油輪後，委國原油出口已跌至最低，並因各港務長（port captains）尚未接獲啟航授權請求，出口作業目前已陷於全面癱瘓。前桃園市議員王浩宇說，中國經濟恐怕很快就會出事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 80
委內瑞拉變天！中、俄發聲明譴責 街頭反馬杜洛民眾狂歡
即時中心／林韋慈報導今（3）日驚爆美國對委內瑞拉展開空襲，美國總統川普公開表示已「生擒」總統馬杜洛及其夫人，並已空運出境。知情人士透露，馬杜洛夫婦正被押送至紐約，將在曼哈頓聯邦法院面臨司法指控。國際許多委內瑞拉的盟友例如伊郎、古巴、中國以及俄羅斯皆發生譴責美國，但在委國街頭也有民眾慶祝馬杜洛倒台。民視 ・ 1 天前 ・ 21
美入侵委國「中共跟著犯台」？美議員揭隱憂 鄭運鵬一語道破差異
即時中心／黃于庭報導美國總統川普（Donald Trump）於當地時間3日發文證實，美軍已成功打擊委內瑞拉，並抓捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，押解2人至紐約受審，預計下週將在曼哈頓聯邦法院出庭。事件曝光後震驚全球，美國共和黨籍眾議員唐．培根（Donald J. Bacon）更擔憂，這恐怕會成為中國出兵台灣的藉口。對此，前民進黨立委鄭運鵬直言，我們的確應該料敵從寬，不過實在沒必要什麼事都拿來嚇自己。民視 ・ 1 天前 ・ 57
綠營要處理黃國昌？柯文哲警告「別把司法當政治工具」：再搞他我一定焦土政策
前政務委員張景森昨（3）日在臉書表示，台灣的政治僵局解決，不在總統賴清德一念之間，而是在民眾黨前主席柯文哲一念之間，民眾黨主席黃國昌就是中二個性和小藍路線錯了。對此，柯文哲今（4）日表示，不曉得目前民進黨政府是誰在操盤，他被關了一年，他可以一笑置之就算了，還派人來放話說要如法炮製，把黃國昌再搞一遍。柯文哲強調，他要明白告訴民進黨政府，弄柯文哲就算了，「如果你......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 95