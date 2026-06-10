南韓總統李在明訪問比利時 深化戰略產業與貿易合作

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記者施欣妤／綜合報導

南韓總統李在明搭乘專機抵達比利時訪問，南韓總統府今（10）日指出，今年適逢南韓與比利時建交125週年，李在明在與比利時總理德威弗會晤後，達成全面深化兩國在戰略產業、貿易等領域合作的共識。

李在明10日與德威弗會晤時表示，在這個重要里程碑時刻進行訪問，極具戰略與歷史意義；德威弗則說，兩國歷經超過一世紀的堅定友誼，他十分榮幸能接待李在明總統。南韓總統府指出，兩國領袖在會上針對「南韓－歐盟自由貿易協定」生效滿15年給予高度肯定，並同意在此基礎上，進一步深化兩國經濟與貿易等領域合作，同時致力提升彼此「國家級戰略產業」韌性。

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李在明10日還將前往歐盟總部，與歐洲理事會主席柯斯塔、歐盟執委會主席范德賴恩會面，這也是暌違8年，南韓總統再度前往歐盟總部進行正式訪問。李在明此次歐洲行長達10天，除了比利時外，接下來將前往義大利進行國是訪問，並赴梵蒂岡會見教宗良十四世，接著前往法國，出席15日展開的「7大工業國」（G7）會議。

南韓總統李在明與比利時總理德威弗會晤，同意深化兩國合作。（達志影像／歐新社）