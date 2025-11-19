南韓總統李在明訪阿拉伯聯合大公國 簽署打造星門AI資料中心合作備忘錄

在17到19日，南韓總統李在明於阿聯進行國事訪問，期間兩國簽署7項合作備忘錄。（圖片來源／Pixabay）

《韓聯社》與《阿聯通訊社》報導，南韓總統李在明11月18日抵達阿布達比總統府，與阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates，簡稱阿聯）總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）舉行峰會。

兩國同意就阿聯重要的人工智慧（AI）基礎設施項目展開合作。南韓總統府的AI 未來規劃首席秘書官河正宇告訴記者，兩國元首在阿布達比舉行的峰會上，簽署AI戰略合作的框架協議。

「我們將參與阿聯的『星門』項目，共同建設AI和能源基礎設施，並估計全球企業對該項目初期的投資額為30兆韓元（約205億美元）。」河正宇表示，

阿聯酋的「星門」計畫打造阿布達比AI資料中心集群，首個計畫是一座200兆瓦的設施，預計將於明年投入使用，這是規劃中的5GWAI園區的一部分。

兩國簽署7項戰略合作備忘錄

該協議是李在明訪問期間簽署的7份諒解備忘錄之一，兩國簽署7項MOU包括AI策略合作框架；阿聯航太局與韓國航空暨太空總署合作計畫；生物健康領域協議；阿聯-韓國經濟合作委員會管理與營運協議；知識產權領域合作安排；加強核能、AI和全球市場合作的夥伴關係。

根據阿聯通訊社（WAM）報導，兩國領導人針對加強合作、推動阿聯與南韓之間的特殊戰略關係和全面經濟夥伴關係協定（CEPA）進行會談。

會談重點討論經濟、貿易和投資領域以及再生能源。雙方也探討了科技、人工智慧、永續發展、教育和文化等議題，並強調維護世界和平的重要性。

與此同時，南韓總統府也發表聲明說，李在明總統周三會見來自南韓與阿聯的商界領袖，討論兩國在科技、國防、能源等領域的經濟合作。

李在明與穆罕默德重點討論深化兩國經濟聯，之後，他出席在阿布達比舉行的商業圓桌會議。三星電子會長李在鎔、現代汽車集團執行會長鄭義宣、韓華集團副會長金東官和LG電子執行長趙周完出席此次活動。

南韓財團巨頭參加商業圓桌會議

在17到19日，李在明於阿聯進行國事訪問，期間兩國簽署7項涵蓋人工智慧、國防工業、能源等領域戰略合作的諒解備忘錄（MOU）。

「兩國將就雙邊合作的主要領域進行深入討論，包括尖端技術、能源、基礎設施、國防工業和文化領域。」李在明總統辦公室的一份聲明表示。

李在明總統周一抵達阿聯大公國，開始為期3天的國事訪問。穆罕默德總統陪同李在明總統參觀阿聯總統府，並在那裡演奏兩國國歌。

鳴放21響禮炮，儀仗隊迎接南韓領導人的到來。作為慶祝活動的一部分，阿聯空軍特技飛行表演隊「阿爾弗桑」（Al Fursan）在阿布達比總統府（Qasr Al Watan）進行飛行表演。

