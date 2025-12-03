即時中心／高睿鴻報導

兩韓統一問題僵持了數十年無法解決，然而，南韓總統李在明近期突然針對此事，顯露極強的企圖心。他昨（2）天表公開宣稱，「南北韓統一是兩韓必走的道路」，更公開呼籲，為完成統一目標，兩國之間必須先恢復聯絡管道；李希望，兩國能夠「和平統一」，並能「敞開心扉」進行對話。韓媒《韓聯社》引述李在明的談話，指出即使經過再長的時間，南北韓統一依舊是南韓的畢竟之路，要以和平方式進行，並爭取各方認可。

李在明說明，他希望韓朝共同發展、一起合作、重啟對話，尤其應重啟兩國之間的聯絡管道。他提議，可從衛生醫療、防災、氣候環境等領域，逐步推進與北韓的合作與交流。李在明強調，雖然兩國統一是最終目標，但要以和平方式進行，更直言說「一方通過吸收、或壓制另一方，實現統一的方式不可取；我們的任務是，結束韓朝對立、打造和平共榮的全新雙方關係」。

李在明進一步釋出善意，直言說，只要南韓真誠努力，也有機會改變北韓的態度。他說，終結南北敵對、建立和平共存，就是當前時代的最大課題。他更是大膽拋出想像，希望朝鮮半島最終能落實「無核化」，並希望終結兩韓的戰爭狀態，落實真正的和平。

據悉，打從今（2025）年6月上任後，李在明就不斷重申，要恢復與北韓通話、達成和解；他不僅要求民間團體，停止空中飄送反北韓的宣傳單，更親自宣布，暫停邊界喊話活動。「對於大韓民國來說，統一是不管經過數十年、數百年、甚至數千年，也必須走的道路」，李在明說。

原文出處：快新聞／南韓總統李在明震撼宣誓「兩韓必須統一」！準備對北韓做這些事

