南韓總統：北韓每年生產核材料足以製造20枚核彈

（中央社首爾21日綜合外電報導）南韓總統李在明今天表示，北韓每年生產的核材料，足以製造最多20枚核武器。

李在明在新年記者會上對媒體表示：「即使是現在，北韓仍在生產足以每年製造10至20枚核武器的核材料。」

他補充說，北韓同時也在持續改進其長程彈道飛彈技術，目標是能打擊美國本土。

他表示：「在某個時刻，北韓將擁有其自認為足以維繫政權所需的核武庫，同時具備可威脅不僅是美國、而是整個世界的洲際彈道飛彈（ICBM）能力。」

他說：「而一旦出現過剩，這些能力就會流向國外——超出其國境。屆時，全球性的危險將隨之出現。」

李在明表示，處理北韓核問題需要採取務實的方式。

他指出：「暫停核材料生產與洲際彈道飛彈的研發，以及停止對外出口，也都將是一種收穫。」

他補充說：「這將是對所有人都有利的結果。」他並表示，他已向美國總統川普以及中國國家主席習近平闡述了這一立場。

自去年6月就職以來，李在明一直推動在不設前提的情況下與北韓展開對話，這與其前任採取的強硬路線形成鮮明對比。（編譯：鄭詩韻）1150121