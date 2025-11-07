南韓總預算破紀錄拼AI建設 向輝達採購26萬顆GPU

李在明4日在國會發表施政演說，公布2026年的政府總預算，將比今（2025）年增加8.2%，來到破紀錄的728兆韓元，其中的10兆1千億韓元，相當於2160億新台幣，將用在加速轉型AI經濟的建設，金額是今年AI相關項目的3倍以上。

李在明以前幾任總統的經濟建設為例，像是朴正熙建造的工業化高速公路，帶動了製造業的蓬勃發展；金大中擴展的全國性數位網絡，為資訊時代鋪設了高速公路。而現在則是必須建造，通往AI時代的高速公路，開啟未來新的成長。

廣告 廣告

李在明表示，「我們正處於一個嚴峻的局勢，面對全球貿易秩序的重塑和邁向人工智慧的巨大轉型，我們必須尋求國家的生存，我們應該建設AI時代的高速公路，開闢新的未來成長。」

南韓已有多家大型半導體企業、汽車製造商，而李在明任內的目標則是要成為「印太地區的AI首都」。5天前，他在慶州APEC峰會現場，和AI晶片龍頭美國輝達執行長黃仁勳同台宣布的26萬顆最先進GPU採購案，被視為將開啟韓國晉升「全球AI三大強國」的新契機，同時還是建立主權AI的關鍵，以確保技術獨立性與話語權。

黃仁勳表示，「我們攜手合作共同推動韓國AI在各個行業的提升，從汽車到製造業到晶片製造，一路到消費性電子產品，這將是非比尋常的，我們今天宣布的消息，將是韓國AI振奮人心旅程的開端。」

李在明說：「我相信AI科技改變的不光是韓國的未來，還有全世界所有人的未來，所以政府將會進行大規模投資，在政府領域提供強力的支持。」

26萬顆的圖形處理器GPU是目前南韓官方、民間手中GPU總數的4到5倍，讓南韓成為美國、中國之外，GPU數量最多的國家。這批最先進的GPU將由政府機構、三星電子、SK集團、現代汽車以及Naver網路企業均分。雙方簽屬的合作備忘錄，將促進輝達和南韓產業界、學術界以及研發部門之間的技術合作，同時確保AI人才的培育與新創企業的扶持。

黃仁勳指出，「現代的部分，我們要與他們合夥建造自動汽車，但他們的工廠會是數位孿生的，這些工廠將會是機器人工廠精心設計的機器人建造自動汽車，還有他們將為他們的AI工廠建造5萬顆GPU，總計這週我們宣布將會在韓國製造26萬顆GPU，讓韓國成為最大的GPU或全世界AI基礎建設國家之一。」

除了輝達之外，亞馬遜網路服務公司未來6年期間，將在南韓投資50億美元，建造新的人工智慧資料中心；OpenAI日前也在南韓設立辦公室，因為這裡是他們的全球第2大ChatGPT付費市場。科技產業接連不斷的投資案，不僅是經濟穩定的關鍵，更一掃過去一年政治危機所帶來的負面衝擊。

不過，以分析報導亞太政治社會動態為主的美國《外交家》雜誌指出，南韓的AI雄心也帶出了一些問題，像是日前政府資料中心火災後，電網的壓力、數位基礎設施的安全，以及資料隱私與監管等等。