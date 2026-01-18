南韓美元曝險25倍、台灣「高達45倍居首」 IMF示警：比例明顯失衡
據南韓媒體今天（1/18）報導，國際貨幣基金組織（IMF）在報告中指出，南韓的「匯率曝險美元資產」規模，是外匯市場每月交易量的25倍，最高的則是台灣，該比率高達45倍，報告中警告，部分國家的美元資產匯率曝險，與外匯市場深度相較，比例明顯失衡，當全球投資人同時進行匯率避險，其外匯市場的波動性恐急劇擴大。
據韓媒《中央日報》報導，國際貨幣基金組織（IMF）在《全球金融穩定報告》（Global Financial Stability Report）當中，指出南韓的「匯率曝險美元資產」規模，約為其外匯市場每月交易量的25倍。這項指標常用來衡量各國外匯市場，對於匯率衝擊的承受能力，可以判斷外匯市場的結構性風險。
在主要國家當中，南韓與加拿大、挪威的風險水準相近，挪威同樣是以主權財富基金為中心，海外投資的比重偏高。
相較之下，日本持有的美元資產規模更大，但由於其外匯市場本身規模龐大，匯率曝險美元資產的規模，不到外匯市場每月交易量的20倍，德國、法國、義大利等歐洲主要國家，該比率僅為個位數。
報導指出，外匯市場曝險程度最高的國家是台灣，匯率曝險美元資產的規模，高達其外匯市場每月交易量的45倍，原因在於，台灣持有的美元資產規模與南韓相近，外匯市場的規模卻更小，使得比率大幅上升。
IMF在報告中警告：「部分國家的美元資產匯率曝險，與其外匯市場深度相比，呈現明顯失衡的狀況。」對於非儲備貨幣國來說，當美元價值出現劇烈變動，外匯市場在短時間內難以吸收衝擊。
報導提到，當全球投資人同時進行匯率避險，匯率曝險較大的國家，外匯市場的波動性可能急劇擴大，近期南韓推動國民年金進行策略性匯率避險，也被外界解讀為事先管理匯率波動風險。
