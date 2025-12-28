南韓美妝傳奇離世！公司證實噩耗⋯粉絲心碎哀悼

娛樂中心／吳宜庭報導

南韓美妝界傳來震撼消息，曾被譽為初代美妝網紅的Daddoa（다또아）於12月16日辭世，得年29歲。據Daddoa的經紀公司Leferi於24日宣布，她已在本月16日去世。公司表示，基於家屬的意願，請外界避免不實猜測與臆測性報導，並希望能靜靜悼念逝者。關於具體死因，家屬並未公開透露。





她曾被「WWD」評為「社群美妝媒體之星」，並獲M.A.C 指名為「全球美妝英雄」。（圖／翻攝自YT「Daddoa」）

Daddoa，1996年出生於南韓。她的美妝創作生涯始於高中時期，並且曾赴寮國留學。回韓後，她開設的美妝部落格在Cyworld平台創下年訪客數突破1000萬的紀錄。2014年，Daddoa開設了自己的YouTube頻道，並迅速累積人氣，不僅成為亞洲美妝界的重要人物，她曾先後被國際時尚與美妝權威媒體「WWD」評選為「社群美妝媒體之星」，並獲全球知名彩妝品牌M.A.C 指名為「全球美妝英雄」。還與中國影音平台優酷簽訂了獨家合約，進一步擴展了她的影響力。Leferi董事長崔仁錫表示：「Daddoa不僅是初代YouTuber，更是最早證明K-Beauty具備全球化潛力的人物之一」。

南韓初代美妝網紅離世！11歲出道創「流量千萬紀錄」…消息震驚韓網

Daddoa在2016年事業高峰期，整合頻道訂閱數突破270萬。（圖／翻攝自YT「Daddoa」）

Daddoa在2016年事業高峰期，整合韓國、中國及東南亞的頻道訂閱數，突破270萬人次。雖然她在4年前選擇暫別創作舞台，全心投入未完成的學業，但她的YouTube頻道仍然保持著超過110萬的訂閱數。近期，她才向粉絲宣布準備攻讀研究所的消息，然而令人意外的是，卻傳出了她辭世的噩耗。粉絲和業界人士對此消息無不感到震驚和不捨，紛紛表達哀悼之情。她的離世，不僅是韓國美妝界的一大損失，也讓無數粉絲對這位傳奇創作者的早逝感到無比惋惜。

