南韓老年「孤獨死」人數激增！ 陳屍考試院或廢棄鐵皮屋

今年南韓65歲以上老年人口，來到1051萬人，占總人口20%以上，等於正式步入，超高齡化社會。而南韓的「孤獨死」也越來越嚴重，以中老年男性比例最高，而且近年來，這些孤獨死案例，還不是陳屍住家，而是在狹小的考試院、或是廢棄鐵皮屋中死去。

2021年韓劇《我是遺物整理師》不僅讓李帝勳獲得釜山影展影帝殊榮，更揭露了南韓孤獨死的悲哀現實。這種被稱為現代社會慢性病的孤獨死現象，在南韓有超過一半發生在中老年男性身上。統計顯示，60多歲男性占總數的27.8%，50多歲男性占26.2%，兩者合計超過50%。近五年來，許多人因生活困頓，最終在狹小的考試院或廢棄的鐵皮貨櫃屋中孤獨離世。更值得注意的是，發現孤獨死後通報的人員，家屬數量正在下降，而房東或社會工作者的比例則不斷上升。

南韓長者孤獨死問題的加劇反映了獨居者增加的社會現象。根據韓國保健福祉部發布的「2024年社會安全統計」，全國共有804.5萬獨居者，占所有家庭的36.1%。若這一趨勢持續，預計到2042年，獨居者將達到994萬戶。另一個問題則是人口老化嚴重，今年南韓65歲以上老年人口達到1051萬人，比去年增加50萬人，占總人口20.3%，標誌著南韓正式進入超高齡化社會。南韓統計廳社會統計規劃部主任金智恩表示，在38個OECD國家中，日本的老年人口比例最高，達到30%，而南韓則是亞洲第二個超過20%的國家。特別值得關注的是，南韓老年人口的相對貧窮率在OECD國家中最高，高齡族群的貧窮問題十分嚴峻。

隨著老年人口增加，年輕人的負擔也日益加重。預計今年扶老比將增加至29.3人，10年後將進一步增加至50人。在經濟低迷的情況下，企業紛紛縮減開支，員工人數在100人及以上的企業中，只有6成表示今年有計劃招聘新人，這已是連續第三年下降。受人口老化影響，南韓中高齡就業者逐漸成為勞動市場的主力。上個月，60歲以上就業人數首次突破700萬人，同時15至29歲青年就業人數減少了15萬人，連續13個月呈現下降趨勢。

此外，南韓社會正出現越來越多外國移住者。根據去年的數據，南韓每20人中就有1人是移住者。截至去年11月，南韓外國移住者總數達271萬人，這些移住者包括在當地居住的外籍人士、已歸化入籍的移民或移民的子女。韓國國家數據廳人口普查科長金瑞英認為，就業許可制度的擴大對吸引就業者產生了影響，隨著外籍勞工總數增加，移住者人口也隨之增加。這些變化表明，南韓正逐步邁向多元文化社會。

