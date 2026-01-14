南韓考慮恢復兩韓軍事協議 正在調查無人機侵北韓指控

（中央社奈良14日綜合外電報導）南韓國家安保室室長魏聖洛今天表示，政府正在討論恢復兩韓「919軍事協議」的方案。對於北韓指控南韓無人機入侵，統一部長鄭東泳則說，軍警單位正在調查，將視結果採取措施。

919軍事協議是在2018年簽署，但後來隨著緊張局勢加劇，南韓政府決定暫停部分協議內容，平壤當局也以行動實際上撕毀協議。現任總統李在明去年6月上任後，曾提到將階段性恢復919軍事協議。

韓聯社報導，魏聖洛今天在日本奈良舉行記者會，介紹李在明訪日成果。被問及政府是否考慮先行恢復919軍事協議時，魏聖洛表示，恢復協議是政府政策的基本方向，也是總統下達的指示，有關部門正就此進行協調溝通，尚無定論。

外界揣測在美國總統川普（Donald Trump）4月很可能訪問中國的情況下，南韓可能在川普訪中之際宣布恢復919軍事協議。對此魏聖洛則回應，政府內部需協調溝通，並針對相關問題制定對策，恢復協議尚需時日。

另外，北韓領導人金正恩的胞妹金與正近日指控南韓無人機侵入北韓。魏聖洛表示，據政府了解，此事與軍方和政府無關，應該考慮民間施放的可能性，且向北韓施放無人機屬違反相關法律及「停戰協定」的行為，政府理應採取必要措施，並對違反者進行處罰。

金與正昨晚又發表談話稱，改善兩韓關係只不過是南韓方面的「癡心妄想」，南韓應承認侵犯北韓主權的事實及道歉，並採取措施防止類似事件重演。

南韓統一部長鄭東泳今天出席統一部旗下機關工作報告會議時說，軍警聯合調查組正加速調查，政府會在結果出爐後採取相應措施。

鄭東泳還說，兩韓之間的一切溝通管道被切斷，雙方以談話等形式透過公眾平台來溝通，既不自然也不正常，盼雙方儘早恢復聯絡管道。（編輯：楊昭彥）1150114