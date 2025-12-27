南韓聖誕節兩樣情！4萬羽絨衣照買VS.大創玩具都嫌貴 兒童禮物曝貧富差距

圖為2025年12月23日，在南韓首爾，一群身穿聖誕老人服裝的志工，在慈善活動中拋擲帽子拍照，並將禮物分發給經濟弱勢。美聯社資料照



據南韓媒體今天（12/27）報導，聖誕節向來是南韓的重要節慶，許多家長為孩子購買禮物，連價值4萬元台幣的羽絨衣，都毫不手軟，但也有較無經濟餘裕的家長，逛大創的平價玩具，也捨不得花錢。專家指出，在少子化浪潮下，兒童娛樂支出的貧富差距更加嚴重，恐引發社會問題。

據韓媒《中央日報》報導，今年平安夜（12/24）晚上，在首爾瑞草區的新世界百貨江南店，一名剛學會走路的小男孩，跟著媽媽和爺爺，一起走向童裝名牌專櫃「Moncler Enfant」，才逛了10分鐘左右，媽媽就買下一件深藍色羽絨外套，幫兒子當場穿上，這件外套要價208萬韓元（約4萬2千元台幣）。

廣告 廣告

聖誕節前夕，為小孩購買禮物的家長不少，除了Moncler Enfant專櫃之外，Burberry Children、Baby Dior等其他童裝名牌店面，不斷湧入爸媽與小孩，受訪的家長們都說：「在這特別的日子，為孩子花點錢是應該的。」

就在同一天，位於首爾鐘路區的大創（日本平價商店），同樣客人絡繹不絕，在玩具商品架上，陳列著3千至5千韓元（約60至100元台幣）的高CP值玩具，包括機器人、汽車模型等。

帶著兒女逛街的41歲李某說道：「現在玩具價格都漲了，送禮也覺得有負擔，只能來大創買便宜貨。」另一名40多歲女性逛了一圈，則決定今年不買禮物給孩子，她苦笑著說：「小孩想要有一台手機，已經沒有其他閒錢，買聖誕禮物了。」

報導指出，南韓的「節慶禮物兩極化」，每年都在加劇，統計數據顯示，今年第3季所得前20%的家庭，在玩具、休閒等「娛樂文化支出」，每月平均為43萬8253韓元（約8900元台幣），所得後端20%的家庭，則僅有5萬788韓元（約1千元台幣）。

評論認為，兒童禮物出現貧富差距，一大原因是南韓的低生育率，當一個家庭中只有一個孩子，祖父母等親戚，都會將高額零用錢集中在該孩子身上，形成「10個錢包養1個孩子」的現象。

不過，當收入中上的家庭，集中資源投資「非常重要寶貝」（Very Important Baby, VIB），南韓的整體經濟情況持續惡化，低收入家庭反而在縮減娛樂支出，專家提醒，這種趨勢可能導致孩童在校園內，出現不平衡的心理，進一步引發社會問題。

更多太報報導

28歲白宮發言人與60歲丈夫喜迎二胎 任內懷孕創首例

衛星影像現蹤！美研究人員：俄羅斯恐於白俄前基地 部署新型極音速飛彈

告別「嬰兒出口大國」 南韓政府：2029年全面中止海外收養