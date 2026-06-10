南韓股市大熱 各券商融資額度都快被散戶借完

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

南韓股市大熱，引發散戶拚命融資買股票，各券商融資額度都快被用完。

路透社報導，南韓財經智庫「資本市場研究院」指出，隨著南韓股市創下冠絕全球的漲勢，各券商的借貸額度，也就是融資額度，都已經快要達到頂點，也就是說，散戶將很難再向證券商融資買股票。（葉柏毅報導）

「資本市場研究院」指出，南韓的每家證券商都設有融資上限，並且被嚴格監管。受到最近南韓股市一飛沖天的影響，許多散戶紛紛向券商融資，也就是借錢來買股票。由於各家證券商的額度都已經快要用盡，也就是說，還想再向券商借錢買股票的散戶，已經不太可能再從券商借到錢。

廣告 廣告

資料顯示，在人工智慧掀起的股市狂潮下，南韓KOSPI股市指數，繼去年上漲76%之後，今年以來更暴漲了83%，成為全球表現最佳的股市，並且吸引了大量散戶，融資大買三星電子和SK海力士等本土晶片大廠的股票。

根據南韓「金融投資協會」的數據，截至9日星期二，南韓散戶投資人在南韓股市的融資餘額，達到了創紀錄的29兆韓元，合台幣超過6018億，比2025年底的17兆韓元，激增了71%。

延伸閱讀