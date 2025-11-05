南韓股市跌破3900大關！集中拋售三星電子 緊急啟動Sidecar停牌機制

南韓股市示意圖，非今天畫面。美聯社資料照



據南韓媒體今天（11/5）報導，南韓股市今天開盤大跌，跌破3900點大關，外資拋售集中於三星電子，由於韓股一度下跌超過5%，南韓交易所緊急啟動Sidecar停牌機制，降低對股市衝擊。專家認為，雖然有短期波動，但長期上漲的趨勢仍然沒有改變。

據韓媒「News1」報導，今天上午開盤，南韓綜合股價指數（KOSPI）暴跌，一度下跌超過5%，跌破3900點大關。KOSPI昨天也下跌2.37%，股市持續下探，引起市場恐慌。

由於跌幅過大，南韓交易所於今天上午9時50分，緊急啟動「臨時停牌」（sidecar）機制，距離上一次（4/7）啟動sidecar機制，已經時隔約7個月。

當南韓綜合股價指數（KOSPI）較基準價格上漲或下跌5%以上的狀態，持續1分鐘時，即觸發該熔斷機制，暫停股票市場交易，以降低對市場的衝擊。

報導指出，今天上午外資大舉拋售南韓股票，撤出超過1.5兆韓元（約320億元台幣），主要集中在三星電子，光是三星電子股票的賣出金額，就高達815億韓元（約17億元台幣），受到該影響，三星電子的股價大跌5.34%。

其他受到外資拋售的個股包括：LG CNS（賣出285億韓元）、斗山能源（209億韓元）、HanAll BioPharma（85億韓元）、韓華航空航天公司（75億韓元）等。

韓國投資證券研究員金大準（김대준，音譯）認為：「近來股市快速上漲，市場對於利空消息的反應會特別敏感，尤其在韓元貶值的狀況下，市場的壓力更大。」

韓亞證券研究員李在萬（이재만，音譯）則分析：「雖然出現短線波動，但長期上漲趨勢仍然沒有改變。」

