南韓股市跌破5千點「盤中下挫4%」 緊急啟動Sidecar停牌機制

南韓股市示意圖，非今日畫面。美聯社資料照



據南韓媒體今天（2/2）報導，南韓綜合股價指數（KOSPI）今天跌破5千點大關，盤中下挫逾4%，緊急啟動「臨時停牌」（sidecar）機制，降低對市場的衝擊，分析指出，可能是受到美股下跌影響，導致KOSPI盤中出現巨大跌幅。

據《韓國經濟》報導，今天上午開盤，南韓綜合股價指數（KOSPI）暴跌，截至下午12時43分（當地時間），KOSPI指數較前一個交易日下跌243.51點，跌幅達到4.66%，降至4980.85點，跌破5千點大關。

廣告 廣告

大型股全面走弱，包括：三星電子（-5.3%）、SK 海力士（-7.15%）、現代汽車（-3.8%）、SK Square（-10.7%）。

個人投資者淨賣超逾3兆4千億韓元，外國人淨賣超逾2兆2千億韓元，機構投資人淨賣超逾1兆3千億韓元。

由於跌幅過大，南韓交易所於今天下午12時31分，緊急啟動「臨時停牌」（sidecar）機制。

當南韓綜合股價指數（KOSPI）較基準價格上漲或下跌5%以上的狀態，持續1分鐘時，即觸發該熔斷機制，暫停股票市場交易，以降低對市場的衝擊。

報導指出，KOSPI可能是受美股下跌影響，導致盤中出現巨大跌幅，這也是去年11月5日以來，KOSPI時隔3個月，再度啟動「臨時停牌」機制。

更多太報報導

不運動就能瘦？南韓吹起瘦瘦針熱潮 1個月70家健身房倒閉

美富豪淫魔電郵曝光 與英前王妃、挪威王儲妃關係匪淺

「川普票倉」敲警鐘 民主黨人大勝14％奪德州參議院席位