南韓股王富豪榜出爐 三星電子會長李在鎔蟬連榜首

南韓「股王富豪排行榜」，由南韓三星電子會長李在鎔蟬連榜首，所擁有的持股價值，來到台幣3.83兆。

南韓一間數據調查所，公佈南韓今年的「股東富豪榜」，三星電子會長李在鎔，受惠於韓股今年大漲，帶動持股價值暴增，再度稱霸南韓股東富豪榜。（葉柏毅報導）

據南韓數據調查機構「CEO Score」的資料顯示，南韓上市企業前百大個人股東，截至19日的持股價值，共比去年底增加64.6%，來到177.213兆韓元，合台幣超過3.83兆。

李在鎔的持股價值，與去年同期相比，提高近一倍，來到23.359兆韓元，在三星電子的持股價值，倍增到10.366兆韓元，在三星物產的持股價值暴增116.9%，在三星生命保險的持股價值也增長63.5%。而且，由於李在鎔明年1月，還將獲得母親洪羅喜在三星物產的1.06%持股，李在鎔的持股價值，預料將進一步擴增。

南韓持股前十名的股東富豪中，南韓娛樂巨擘Hybe創辦人兼會長房時爀，以4.1兆韓元排名第十。另外，防彈少年團（BTS）的三名成員Jimin、V以及柾國，也都名列百大個人股東富豪。