南韓肥胖率飆升！「吃蠶」成健康瘦身新選擇

吃蠶居然可以瘦身嗎？南韓最新研究指出，將高蛋白質的弘蠶餵食實驗鼠，證實能減重並改善脂質代謝，被視為健康瘦身的潛力原料。南韓成人肥胖率10年來明顯上升，從每4人1人肥胖，增加到每3人就有1人。隨著減重需求攀升，健康機能食品與減肥藥市場同步擴大。來自TVBS新聞合作夥伴-YonhapnewsTV的報導。

南韓成人肥胖率在近十年間明顯上升，從過去每四人就有一人肥胖，增加到如今每三人就有一人被歸類為肥胖族群。其中以30到40多歲男性情況最為嚴峻，超過半數體重超標，肥胖已成為公共健康的重大課題。

隨著體重管理與肥胖議題持續升溫，相關健康機能食品與減肥藥市場也快速擴張。南韓媒體YonhapnewsTV報導指出，在社會對肥胖關注度提高之際，國內研究團隊發現，經加工處理的高蛋白蠶製品「弘蠶」，具有減重與改善脂質代謝的潛力。

所謂弘蠶，是將已完全成長的成熟蠶蒸熟後，再進行冷凍乾燥處理，富含蛋白質與多種胺基酸。研究人員在動物實驗中發現，餵食弘蠶的實驗鼠，體重平均減輕17%。藥學系教授金恩熙表示，「在攝取弘蠶的老鼠身上，可以觀察到減少肥胖、抑制脂肪肝的效果，肝臟中性脂質與肝臟膽固醇分別降低超過56%與41%」。

人體試驗結果也顯示，攝取弘蠶粉的實驗組體重出現下降趨勢，且服用時間越長效果越明顯，並未觀察到肝功能異常反應。南韓農村振興廳研究師李智慧指出，「弘蠶含有約70%的高蛋白質，對於希望以健康方式減重的人來說，是相當具潛力的天然原料」。南韓農村振興廳也計畫以這項研究為基礎，推動弘蠶相關產品申請列為健康機能食品。不過，相較於天然成分的減重食品，許多民眾仍傾向追求短時間見效，轉而使用或注射減肥藥。

YonhapnewsTV主播指出，像是週纖達與猛健樂等新型減肥藥，近期在南韓人氣居高不下，但濫用風險也隨之浮現，甚至出現青少年盲目使用的情況，引發成長受影響的擔憂。被稱為「瘦瘦針」的週纖達與猛健樂，在藝人與名人公開分享效果後迅速爆紅，不僅成人爭相使用，近期也有不少青少年主動詢問取得管道。雖然南韓食品醫藥安全處允許12歲以上、體重超過60公斤的青少年在醫師評估下使用週纖達，但實務上仍存在濫用疑慮。

YonhapnewsTV進一步指出，已發現部分成人在未經處方情況下直接購買減肥藥，相關非法銷售管道甚至透過Telegram等社群平台在青少年之間流傳。專家警告，若僅因外貌焦慮而不當使用減肥藥，恐導致青少年在關鍵生長期營養攝取不足，後果可能無法逆轉。

高麗大學小兒內分泌專科教授李英俊強調，「最重要的是改變認知，肥胖不應只是美容問題，而是一種疾病。如果在青少年階段因錯誤減重方式影響營養與發育，未來在身高與身體發展上都可能出現問題，這是我們最擔心的部分」。

無論是青少年或成人，減肥藥若使用不當，可能引發噁心、嘔吐、腹瀉等消化系統副作用，嚴重時甚至可能導致胰臟炎或腸麻痺等致命併發症。對此，南韓政府計畫將相關產品列為「可能被誤用、濫用的醫藥品」，進一步加強監管，以降低健康風險。