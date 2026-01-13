南韓育嬰假兩極化！大企業「當然可以」 中小企業得看臉色「4成沒法請」

在南韓企業當中，使用育嬰假可能遇到阻礙。圖為南韓職場示意圖。路透社資料照



據南韓媒體今天（1/13）報導，南韓上班族想請育嬰假，可能必須成為大企業的員工，最新統計顯示，南韓近9成的大企業，均讓員工使用育嬰假，但卻有高達4成的中小企業，員工因為顧慮主管臉色等原因，無法順利使用育嬰假。

據《東亞日報》報導，韓國女性政策研究院12日公布《2024年工作與家庭平衡實態調查》，該報告調查全國5千家企業的人資負責人，調查結果顯示，南韓上班族請育嬰假的狀況，在大企業與中小企業，竟出現完全不同的結果。

廣告 廣告

在員工數僅5至9人的中小企業當中，僅有60.1%的企業表示：「符合資格的人可以使用育嬰假。」21.8%回答：「只有部分職員可以使用。」18.1%無奈說道：「就算符合資格，也無法使用育嬰假。」換句話說，南韓高達4成的中小企業，即便員工符合資格，也可能無法使用育嬰假。

相較之下，大企業的保障較普遍，員工數300人以上的南韓大企業當中，高達89.2%的企業表示：「所有符合資格的人，都可以使用育嬰假。」將近9成的大企業，在員工申請育嬰假時，不會碰到阻礙。

中小企業員工無法順利使用育嬰假，主因是人力不足與組織文化，調查時回答「就算符合資格，也無法使用育嬰假」的企業，指出原因依比例高到低為：同事與主管的負擔過重（35.9%）、職場氣氛無法使用（31.3%）、難以找到替代人力（26.8%）。

專家指出，比起提高補助金額，政府更應該建立人力替代制度，高麗大學勞動研究所教授權赫（권혁，音譯）建議：「應該活用退休人力，讓中小企業能聘用這些人。」

更多太報報導

不是伊朗！白宮曬照「川普俯瞰這1地」掀揣測：暗示將接管？

阻血腥鎮壓真相外流！ 伊朗當局大舉獵捕星鏈用戶

日韓峰會登場！高市在故鄉迎接李在明 「奈良」語源曝她親韓真心？