南韓能和台灣同享半導體關稅優惠？美國潑冷水：得分開談

美國官員表示，南韓的半導體關稅必須另外談。路透社



美國週三（1/14）宣布對特定高階晶片課徵25%半導體關稅，而台灣因和美達成貿易協議，在美設廠的晶片業者可豁免關稅。另一個晶片製造大國、南韓想和台灣擁有同等優惠，不過美國官員回應表示，相關談判必須各自進行。

美國一名不具名官員週五（1/16）回應韓聯社詢問，南韓是否能享有與台灣同等的晶片免稅優惠待遇時，該官員說：「不同的國家有不同的協議內容。」

南韓去年和美國達成貿易談判時，雙方並未敲定半導體關稅。當時南韓政府表示，美方承諾南韓的待遇不會比其他國家差。然而具體上如何落實，仍有相當大的不確定性。

南韓貿易談判司司長呂翰九今日（1/17）自美返抵國門時表示，川普政府最新宣布的半導體關稅初期不會對南韓企業構成重大衝擊。他說：「雖然政府在初期階段仍持審慎態度，但目前（美政府）的第一階段措施重點放在輝達和超微製造的先進晶片。南韓企業主要出口的記憶體晶片並未包含在內，所以立即的衝擊性相當有限。」

不過呂翰九也說，目前無法確定華府第二階段的半導體關稅實施，而南韓政府會繼續和企業合作促成「最佳結果」。

白宮官員週四（1/15）表示，川普前一天宣布、針對輝達和超微高端晶片的25%關稅，只是保護美國半導體產業的「第一階段」，未來將有更多重大宣布。

美國商務部週四公布與台灣達成的貿易協議時表示，在美興建晶片產線的台灣企業能享有部分豁免半導體關稅的優惠待遇。

根據公告，正在美國興建新晶圓廠的台灣企業，在工廠施工期間可進口相當於其產能2.5倍的設備或晶片，無須支付232條款規定的關稅。此外，已經在美設廠的台灣晶片業者則可進口相當於產能1.5倍的晶片，無須額外支付關稅。

