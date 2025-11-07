南韓蔚山火電廠鍋爐塔坍塌事故罹難者增至3人 有2人仍下落不明

南韓蔚山一處火力發電廠6號下午驚傳重大工安事故，一座正在進行拆除作業的60公尺高鍋爐塔突然崩塌，造成9名工人被掩埋，當下有2人獲救，而剩下7人截至目前確定3人死亡、2人確定受困但推估已死亡、2人下落不明。

南韓消防部門表示，在7名被掩埋人員中，1人在事故發生約一小時後被發現，但在獲救過程中心跳停止死亡，另有2人當天上午獲救但均不幸身亡，因此事故遇難者增至3人。

南韓消防部門正對另外2名被埋人員展開搜救，但疑似均遇難。還有2名被埋人員仍處於失蹤狀態，而事發不久後獲救的2名人員均無生命危險。

蔚山火力發電廠鍋爐塔崩塌事故仍有2人下落不明。圖／路透社

出事的老舊鍋爐塔已有44年歷史，早在2021年就停止運作，如今準備爆破拆除，事發當下工人們正在替鍋爐塔結構進行弱化作業，以便後續爆破，沒想到突然崩塌。消防單位立即投入60多名人力進行搜救，但因為殘骸量體龐大，因此請求附近釜山、大邱和慶尚北道的消防特勤隊，以及中央救援本部人員加入搜救。

責任編輯／施佳宜

